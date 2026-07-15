Pimec alerta de que la crisis de la vivienda golpea también a las empresas

La crisis de la vivienda está firmemente asentada como primera preocupación de los españoles y su alcance impacta también en las empresas. Es la principal conclusión de un estudio presentado este miércoles por el presidente del Observatori de la Pime de Catalunya, el catedrático de la UPF-BSM Oriol Amat.

Según el estudio, el 98% de empresas afirma que el mercado inmobiliario de su zona está tensionado, cosa que dificulta la contratación de personal. Un 63% afirman que han tenido dificultades para cubrir vacantes, y tres de cada cuatro empresas aseguran que dedican más tiempo que hace dos años a la incorporación de trabajadores.

El estudio apunta que la falta de perfiles que encajen sigue siendo el principal problema en estos casos, pero que tanto la vivienda como la movilidad agravan estas dificultades.

Así, el estudio apunta que entre las empresas que tienen dificultades para contratar, un 56% las identifica con problemas relacionados con el tiempo, el coste de desplazamiento o el transporte público, mientras que un 33% señala factores estrictamente residenciales como la falta de vivienda asequible o el coste de vivir cerca del centro de trabajo.

El impacto de la crisis residencial tiene otras implicaciones para las empresas. Así, el informe pone de manifiesto que el 83% de empresas cree que el encarecimiento de la vivienda empuja al alza las reclamaciones salariales de los trabajadores, mientras que un 57% ya ha asumido sobrecostes relacionados con la vivienda o la movilidad de la plantilla; también apunta que una de cada dos ha limitado, aplazado o descartado decisiones de crecimiento por esta razón.

El estudio concluye que las pymes son las empresas más vulnerables a esta situación.

Un pacto unitario promovido por Pimec

Ante esta situación, Pimec y los principales agentes profesionales y económicos vinculados a la vivienda han reclamado este miércoles un Pacto Transversal para la Vivienda que aumente la oferta asequible, dé estabilidad a las políticas públicas y preserve la capacidad de las empresas para generar ocupación.

El president de Pimec, Antoni Cañete, en una imagen de archivo. / ANA MARTÍ / ACN

La reclamación se ha oficializado esta mañana en la jornada 'Competitividad en riesgo: el impacto empresarial de la crisis de la vivienda', que ha reunido a Pimec, los API de Catalunya, el Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, el Gremi de Constructors d'Obres de Barcelona i Comarques y el Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Barcelona.

El presidente de Pimec, Antoni Cañete, ha asegurado que "la vivienda se ha convertido en un factor clave de competitividad empresarial". Cañete ha explicado así la iniciativa: "Si queremos que las empresas crezcan, generen ocupación y sean capaces de atraer y retener talento, hay que incrementar la oferta de vivienda. Éste es el gran objetivo del Pacto Transversal que impulsamos".

El presidente de la patronal de las pequeñas y medianas empresas ha insistido en que "sin vivienda asequible no hay un mercado del trabajo eficiente, y sin un mercado de trabajo eficiente no hay empresas competitivas".

Propuestas concretas

Las organizaciones que han participado en el acto han defendido la necesidad de un gran pacto que sume a administraciones, municipios, agentes económicos, profesionales y entidades sociales. Dicho pacto se concreta en un decálogo de medidas; entre las principales propuestas destacan la aprobación de un marco regulador estable, un incremento progresivo de la inversión pública hasta alcanzar el 0,7% del PIB, el refuerzo de la colaboración público-privada, la movilización de suelo para vivienda social y la simplificación de trámites administrativos para agilizar la promoción residencial.

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El documento también plantea medidas para facilitar el acceso a la primera vivienda, especialmente en jóvenes, así como revisar la regulación de los alquileres y de las zonas tensionadas con criterios objetivos o impulsar una fiscalidad que favorezca el incremento de oferta asequible. Finalmente, propone crear un órgano que vele por el cumplimiento de los objetivos del Pacto Transversal para la Vivienda.