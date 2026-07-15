País Vasco, Canarias y Cantabria registran las tasas más altas de absentismo laboral en España, con el sector industrial a la cabeza

El absentismo laboral en España ha alcanzado cifras nunca antes vistas, marcando un máximo histórico en el año 2025, tras alcanzar una cifra del 7,6% de las horas pactadas.

A su vez, el coste total también rompió récords, suponiendo un gasto de 59.109 millones de euros para la economía española.

Estos datos corresponden al 'XV Informe Anual Adecco sobre Empresa Saludable y Gestión del Absentismo', publicado por The Adecco Group Institute.

Según el estudio, la tasa de media de absentismo habría superado la cifra del año anterior en 0,34 puntos, generando un 11,7% más al coste asumido por el Estado.

Cifras e impacto del absentismo laboral por comunidades autónomas

Si hablamos de comunidades autónomas, País Vasco, Canarias y Cantabria lideran el ránking de territorios con mayor absentismo a nivel nacional, presentando una tasa media del 9,6%.

Absentismo laboral por comunidades autónomas / Created with Datawrapper

En este caso, Cantabria sería la comunidad con un mayor crecimiento interanual de ausencias laborales, incrementando su tasa unos 1,3 puntos más. Por debajo de ella se encuentran las Islas Canarias (+0,6%) y el País Vasco (+0,2%).

En el lado contrario, Baleares se sitúa una vez más como la comunidad con menor absentismo laboral, con una tasa del 6,2% (+0,3 puntos), junto a La Rioja y su 6,7% (-0,3 puntos).

A nivel general, el impacto económico del absentismo puede ser muy significativo según la región. De esta forma, el coste más elevado se concentra en las tres comunidades autónomas más pobladas:

Cataluña : 11.557 millones de euros

: 11.557 millones de euros Comunidad de Madrid : 10.290 millones de euros

: 10.290 millones de euros Andalucía: 7.410 millones de euros

Principales consecuencias sobre los sectores

Por último, con respecto a sectores productivos, la industria encabeza el ránking con una tasa media del 8,18%, seguida por el sector servicios (7,62%) y la construcción (6,25%).

A pesar de ello, los servicios acumulan el mayor impacto económico con unos 45.096,1 millones de euros (+13,12%). En cuanto a la industria, el coste supuso unos 11.087,9 millones (+16,21%), mientras que el de la construcción corresponde a los 2.924,6 millones (+11,04%).

Con todo ello, el coste conjunto del absentismo laboral en España asciende hasta los 59.108,6 millones de euros, lo que supone un aumento del 11,67% frente al año anterior.

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De esta forma, el año 2025 se convierte en el periodo con la tasa de absentismo más alta, al menos desde que se tienen registros.