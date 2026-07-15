¿Cuánto cobrarán los jugadores de la selección española si ganan el Mundial 2026?

España está a un solo partido de conquistar su segunda estrella mundial. La Selección Española, dirigida por Luis de la Fuente, se ha clasificado para la final del Mundial 2026 tras imponerse a Francia (0-2) en una semifinal en la que anuló por completo al conjunto de Didier Deschamps.

La victoria ha disparado la ilusión dentro y fuera del país, hasta el punto de que buena parte de la prensa internacional sitúa ya a 'La Roja' como la gran favorita del título.

La selección regresará a una final mundialista 16 años después de conquistar el título en Sudáfrica 2010, un logro que ha reavivado la euforia en torno al equipo nacional.

Segundo puesto asegurado

Pero además del prestigio deportivo, la final tendrá una importante recompensa económica. Según el reparto oficial aprobado por la FIFA para el Mundial 2026, la Federación Española de Fútbol (RFEF) ya tiene garantizados al menos 33 millones de dólares (unos 28,5 millones de euros), la cantidad reservada para el subcampeón del torneo.

Si logra imponerse en la final contra Argentina o Inglaterra, la RFEF percibirá 50 millones de dólares (unos 43,2 millones de euros).

Más de 20 millones

Aunque el dinero de la FIFA se entrega a las federaciones y no directamente a los futbolistas, los jugadores españoles también podrían percibir una importante prima por la conquista del título.

Según informó 'Marca' y han recogido posteriormente diversos medios, los jugadores de la Selección española percibirían alrededor de 800.000 euros cada uno, en caso de proclamarse campeones del mundo. La cifra, no obstante, aún no ha sido confirmada por la RFEF.

Tomando como referencia una convocatoria de 26 futbolistas, el reparto total en primas superaría los 20 millones de euros, una cantidad que seguiría situándose por debajo de los ingresos que recibiría la selección si España levanta el trofeo.

Reparto oficial de recompensas

La FIFA aprobó para este Mundial un fondo de primas récord:

Campeón: 50 millones de dólares (43,2 millones de euros). Subcampeón: 33 millones de dólares (28,5 millones de euros). Tercer puesto: 29 millones de dólares (25,3 millones de euros). Del 5º al 8º puesto: 19 millones de dólares (16,6 millones de euros). Del 9º al 16º puesto: 15 millones de dólares (13,1 millones de euros). Puestos del 17 al 32: 11 millones de dólares (9,6 millones de euros) Puestos del 33 al 48: 9 millones de dólares (7,8 millones de euros)

A estas cifras se suma una aportación adicional destinada a los costes de preparación de cada combinado nacional, que son unos 1,5 millones de dólares (1,3 millones de euros).

Eso significa que todas las federaciones se han asegurado, como mínimo, 10,5 millones de dólares (9,2 millones de euros) por su participación en el Mundial.