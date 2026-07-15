Joan Siquier, emprendedor avícola: "No cuidamos gallinas, cuidamos reinas... yo apuesto más por el bienestar de las gallinas que por la producción de huevo"

Mucha gente tiene la idea de que los huevos camperos son simplemente una alternativa más cara a los industriales, pero Joan, un joven emprendedor de 27 años, asegura que la diferencia va mucho más allá del precio.

Es el propietario de Can Costeta, una granja donde produce y distribuye sus propios huevos, apostando por un modelo directo y sostenible.

El propietario de Can Costeta ha aparecido en un vídeo explicando cómo funciona su negocio en el canal de YouTube Adrian G. Martin, un 'youtuber' que estudia diferentes tipos de negocios.

¿Comprar huevos camperos o industriales?

En esta ocasión, Martin ha decidido analizar si vale la pena comprar huevos camperos, que tienen un precio más elevado que los industriales.

Y para ello, visita la granja de Joan, un emprendedor que lo tiene claro: una de las claves de su negocio está en el bienestar animal. Mientras que en la producción industrial las gallinas viven en espacios muy reducidos, en su granja cada una de las aves dispone de más de cuatro metros cuadrados: “La diferencia entre un huevo de 15 céntimos y uno de 40 es la vida que tuvo la gallina que lo puso”.

Por tanto, la diferencia principal se encuentra en el trato de los animales y Joan expone el lema de su granja: "No cuidamos gallinas, sino que cuidamos reinas... porque yo apuesto más por el bienestar de las gallinas que por la producción de huevo. Y esto siempre me beneficia, porque al final las gallinas están sanas y lo que consigo es que ahora mismo, en lugar de estar en un 80% de producción, estamos en un 93%".

Adrian G. y Joan Siquier hablando con los huevos camperos de fondo. / YouTube / Adrian G.Martin

Inversión inicial de 60.000 euros

Joan decidió alejarse del camino tradicional tras estudiar ADE y apostar por el campo en un momento en el que, según explica, cada vez menos personas lo hacen. “Yo creo que el modelo de producir para otro y que el otro revenda tiene una caducidad”, afirma, defendiendo un modelo en el que el productor controle todo el proceso.

Montar una granja de este tipo no es sencillo. Joan reconoce que su inversión inicial superó los 60.000 euros y que los comienzos fueron muy complicados, especialmente por la falta de financiación: "He estado tres años reinvirtiendo cada euro que entraba. Esta ha sido un poquito mi filosofía hasta el momento en que hemos creado un poquito de estructura y, ahora sí: ya tenemos facilidad [para ganar] capital".

Actualmente, su explotación cuenta con unas 2.000 gallinas y alcanza un nivel de producción del 93%. Sin embargo, insiste en que la rentabilidad no llega sin esfuerzo. “Es un trabajo duro, muchas horas, es de lunes a domingo y tienes que luchar mucho para que la rentabilidad salga adelante”, asegura Siquier.

Diferencia clave en el precio

El precio de los productos que vende también refleja este modelo. Sus huevos valen en torno a 38 céntimos la unidad, frente a los 20 o 30 céntimos que cuesta el industrial.

Pero Joan defiende que el consumidor percibe la diferencia. “Los huevos camperos están buenísimos y tienen más sabor que los industriales; se nota la diferencia”, comenta Adrian G. tras comparar ambos productos.

Adrian G. Martin comparando los huevos camperos con los industriales. / YouTube / Adrian G.Martin

Para Joan, el futuro del sector primario pasa por eliminar intermediarios y acercarse al cliente final.

Con cerca de 100 puntos de venta, su granja demuestra que, aunque no es un camino fácil, apostar por la calidad y el control del negocio puede marcar la diferencia en un sector en plena transformación.