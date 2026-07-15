La economista Judit Vall asume la dirección del IEB tras nueve años de mandato de José María Durán-Cabré

La catedrática de Economía Aplicada de la Universitat de Barcelona (UB), Judit Vall Castelló, ha sido nombrada nueva directora del Institut d'Economia de Barcelona (IEB), en sustitución de José María Durán-Cabré, que ha estado al frente del centro de investigación durante los últimos nueve años y que, desde el pasado mes de febrero, forma parte de su patronato.

El relevo se aprobó durante la reunión anual del patronato del IEB, que también acordó el nombramiento del profesor de la UB Jordi Jofre-Monseny como nuevo subdirector del instituto. Con esta renovación, el centro refuerza su dirección con dos investigadores especializados en políticas públicas, economía urbana y vivienda.

Especialista en economía de la salud

Vall es catedrática de Economía Aplicada en la Universitat de Barcelona, investigadora del IEB y presidenta de la Societat Catalana d'Economia, vinculada al Institut d'Estudis Catalans (IEC). Su actividad investigadora se centra en la economía de la salud, la economía laboral y la evaluación de políticas públicas, ámbitos en los que ha dirigido numerosos proyectos de investigación tanto nacionales como europeos.

A lo largo de su trayectoria académica ha colaborado con instituciones internacionales de referencia, entre ellas el National Bureau of Economic Research (NBER), y ha recibido reconocimientos como el ICREA Academia Award, además de las becas Marie Curie y Fulbright-Schuman.

Por su parte, el nuevo subdirector, Jordi Jofre-Monseny, también profesor de la Universitat de Barcelona e investigador del IEB, está especializado en economía urbana y políticas de vivienda, áreas en las que ha liderado diversos proyectos de investigación.

Referente en investigación económica

Fundado en 2001 en el seno de la Universitat de Barcelona, el IEB dio un paso decisivo en su consolidación con la creación de la Fundación IEB en 2008, una entidad que reúne a administraciones públicas, universidades y empresas privadas para impulsar la investigación económica.

Entre las entidades colaboradoras figuran compañías como Aena, Agbar, Fundación La Caixa, Fundación Miquel y Costas, Cuatrecasas y Saba, además de instituciones como el Ayuntamiento de Barcelona, el Área Metropolitana de Barcelona, la Diputación de Barcelona, el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Fira de Barcelona y el Instituto de Estudios Fiscales, junto con la Universitat de Barcelona y la Universitat Autònoma de Barcelona.

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Este modelo de colaboración público-privada ha permitido al IEB consolidarse como uno de los principales centros de investigación económica del país, con una creciente proyección internacional. Actualmente, el instituto está presidido por Martí Parellada Sabata, catedrático de Economía Aplicada de la Universitat de Barcelona.