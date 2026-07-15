Cecotec busca suelo cerca de Almussafes para su gigafactoría de vivienda industrializada

La empresa de electrodomésticos Cecotec y la de vivienda industrializada Casas inHAUS buscan suelo cerca de Almussafes para su proyecto de gigafactoría, con una capacidad de construcción prevista de 6.000 inmuebles anuales. La planta necesita 100.000 metros cuadrados de suelo industrial y en la zona hay terreno disponible en Cheste, Quart de Poblet o Aldaia. En el propio municipio de Almussafes se está trabajando en una pastilla de 600.000 metros cuadrados de suelo, pero todavía no está listo.

Casas inHAUS ya tiene una planta de fabricación de viviendas industrializadas en Almussafes y, según fuentes del sector inmobiliario, por ello las dos compañías quieren que la gigafactoría esté cerca. Fuentes de Cecotec explicaron que todavía no tienen clara la ubicación y eludieron especular sobre posibles localizaciones.

La gigafactoría tendrá una capacidad de producción de 500.000 metros cuadrados de construcción industrializada, equivalente a unas 6.000 viviendas al año. La planta estará preparada para construir desde viviendas unifamiliares exclusivas hasta promociones residenciales, edificios plurifamiliares u hoteles de alta gama mediante un sistema de construcción industrializada de grado 6, en el que aproximadamente el 95 % del edificio se fabrica en un entorno industrial antes de su implantación en parcela.

Almussafes

Toni González, alcalde de Almussafes, explicó que trabajan en la última fase administrativa de una nueva zona industrial de 600.000 metros cuadrados y que su objetivo es que esté lista antes del próximo mes de mayo. González aseguró que ese suelo es perfecto para un proyecto como el de Cecotec.

Otras fuentes señalaron que otras opciones factibles son el polígono La Ceja de Cheste (en los terrenos en los que estuvo interesada Tesla), en la zona de Los Hornillos de Aldaia y en el desarrollo de Valfondo en Quart de Poblet (que está situado entre la A-7 y la A-3).

Trabajador de inHAUS, en una imagen de la empresa valenciana. / Levante-EMV

Ciudad de la Industrialización de la Construcción

En abril de 2025, el Gobierno de España, de la mano de su presidente, Pedro Sánchez, anunció que la Zona de Actividades Logísticas del puerto de Valencia acogerá la futura Ciudad de la Industrialización de la Construcción, que se ubicará en suelo propiedad de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), empresa pública que tiene dos parcelas en la ZAL del puerto de Valencia: la A4, de 31.842 metros cuadrados, y la B4, de dimensiones superiores a la anterior (37.842 m²). Con todo, un año después no se ha puesto la primera piedra de este emplazamiento.

Aunque el Gobierno anunció allí la Ciudad de la Industrialización de la Construcción dentro del 'Perte' de Vivienda, en la actualidad existen dudas y falta de noticias concretas sobre su avance. La iniciativa de este proyecto contó con la visita a la ZAL de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, junto a la directora del Sepes, Leire Iglesias, que estuvieron acompañadas por la ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant. Con todo, desde el Ayuntamiento de València aseguran que no se ha presentado nada para pedir permisos para esa Ciudad.

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Fuentes del sector inmobiliario aseguraron que no es factible que la gigafactoría de Cecotec se instale en la ZAL porque el suelo está catalogado como logístico.