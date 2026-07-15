La cárnica Incarlopsa dispara su beneficio y cierra el mejor año de su historia

Incarlopsa cierra un año de récord tras un 2025 crítico para la industria cárnica. El principal proveedor cárnico de Mercadona elevó un 5% sus ingresos durante el año pasado hasta alcanzar una cifra de negocio de 1.263 millones de euros. Además, mejoró su rentabilidad un 11% y registró un resultado bruto de explotación —ebitda— de alrededor de 90 millones de euros.

La compañía nacida en Tarancón (Cuenca) firma un ejercicio histórico y disparó el beneficio neto un 76%, lo que supone alcanzar los 36 millones de euros. "Estos resultados reflejan el impacto positivo del plan de mejora de la eficiencia y optimización del negocio puesto en marcha durante 2025 por la compañía, así como su capacidad para adaptarse con agilidad a un entorno marcado por la volatilidad de los mercados y los retos del sector agroalimentario", señalan desde la empresa.

Además de mejorar los resultados, Incarlopsa ha elevado también el volumen de producto comercializado y superó las 225.096 toneladas de producto, es decir, un 3% más que el ejercico anterior. Del total, un 85% llegó al mercado nacional y el restante al internacional. Pese al descenso de los precios del porcino registrado en determinados mercados extranjeros, la empresa consiguió llegar a 45 países.

El proveedor cárnico ha distinguido como uno de sus puntos fuertes en su crecimiento la entrada en funcionamiento de su planta de biomasa genere agua caliente y vapor de agua con energía renovable, por lo que ha reducido un 41% el consumo absoluto de gas natural de la compañía en comparación al año anterior.

Jesús Loriente CEO de Incarlopsa. / José Luis Roca

Otro de los éxitos que ha destacado la empresa liderada por Jesús Loriente desde 2024 ha sido la compra de un tercio de Inga Food, en una operación conjunta con Grupo Vall Companys y Grupo Cañiguera. Además, a principios de año anunciaron la compra de Embutidos Bricio.

"Los resultados de 2025 reflejan la solidez de nuestro modelo de negocio y la capacidad de adaptación de todo el equipo humano que forma Incarlopsa. Estos resultados nos permiten afrontar el futuro con una posición fuerte para seguir generando valor para nuestros clientes, nuestros empleados y los territorios donde desarrollamos nuestra actividad", ha apuntado Loriente en el comentario de los resultados.

Por otro lado, la nota de prensa señala que Serlopi, la empresa matriz de Incarlopsa e ICPOR Castilla-La Mancha, comenzará una nueva etapa con el cambio de su denominación social a Loriente Family Foods. Esta medida responde a un movimiento para continuar con el crecimiento.

Crecer en periodo de crisis

Esta empresa, que a sus más de 45 años de historia cuenta con 4.700 trabajadores, ha crecido en un periodo de crisis cárnica e incertidumbre en los mercados. La crisis arancelaria, la incertidumbre en los mercados arancelarios y el impacto de la peste porcina africana ha marcado un año en el que Incarlopsa ha hecho un año récord debido a su "capacidad de innovación y sostenibilidad", según el consejero delegado.

Incarlopsa acumuló durante los tres últimos ejercicios una inversión de cerca de 75 millones de euros en I+D+i con el objetivo de seguir creciendo y adaptarse a las nuevas necesidades del mercado nacional y exterior con el findee reducir la huella ambiental, mientras se mejora la competitividad.

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La crisis arancelaria protagonizada por Estados Unidos, el que la Unión Europea es una de las principales afectadas, ha provocado una mayor volatilidad en los mercados y que las empresas cárnicas se ven en la necesidad de diversificar y mirar a otros puntos.