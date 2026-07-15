Emisión de facturas digitales
La Agencia Tributaria lanza una plataforma gratuita para realizar 'pruebas' de facturas digitales desde octubre
El portal estará disponible a partir de octubre de 2026 y permitirá realizar pruebas ilimitadas para adaptarse a los nuevos formatos de facturación electrónica
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La Agencia ha anunciado la puesta en marcha de una plataforma gratuita destinada a pruebas digitales para la emisión de facturas digitales.
Según las autoridades, este portal web se pondría en marcha a partir del mes de octubre, como un mecanismo para que las empresas y autónomos practiquen la redacción de facturas en formato digital.
Fechas clave para las facturas digitales
En este caso, las compañías y profesionales autónomos con ingresos superiores a los ocho millones de euros anuales, tendrán que generar facturas digitales a partir del 1 de octubre de 2027.
Por otro lado, aquellos que no superen el umbral de los ocho millones al año, tendrán que empezar a realizar este tipo de facturas a partir del 1 de octubre de 2028.
Los responsables fiscales aseguran que el acceso a este lugar de pruebas estará disponible en el mismo portal de desarrolladores, desde el mes de octubre de 2026.
Esta medida pretende llevar un control más exhaustivo en cuanto a los plazos de pago de los proveedores, generando las facturas en formato digital para su posterior envío a la Agencia Tributaria.
El sistema Verifactu se aplicará a la vez que la plataforma de facturas
Pueden surgir algunas con respecto a su compatibilidad con Verifactu, aunque los expertos aclaran que ambos sistemas se aplicarán de forma separada. Tal como se anunció anteriormente, Verifactu entraría en vigor el 1 de enero de 2027 para empresas y el 1 de julio de 2027 para autónomos.
Con todo ello, el organismo fiscal del Estado pretende implementar esta plataforma gratuita para emitir facturas en formato electrónico, incluyendo su respectiva supervisión.
A su vez, este portal web permitirá emitir facturas de forma ilimitada, aunque al ser gratuito puede no ser lo suficientemente completo, por lo que cada empresa deberá decidir cuál es la opción que le resulta más conveniente.
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