La brecha territorial del verano: elegir Mallorca en vez de Málaga puede encarecer más de 1.100 euros unas vacaciones familiares de una semana

Escoger destino para las vacaciones ya no es solo una cuestión de playa, clima o actividades para los niños. También se ha convertido en una de las decisiones económicas más importantes del verano para miles de familias españolas. Y la diferencia puede ser mucho mayor de lo esperado, ya que una semana de vacaciones puede salir hasta 1.187 euros más cara simplemente por elegir una ciudad en lugar de otra.

Así lo refleja un análisis elaborado por la comparadora Roams a partir de los costes medios de alojamiento, alimentación, transporte y ocio para una familia formada por dos adultos y un menor de tres años. El estudio concluye que Mallorca es el destino más caro de los analizados, con un presupuesto medio de 3.095 euros para siete días alojándose en hotel, frente a los 1.908 euros de Málaga, el destino más económico del ranking. La diferencia supera incluso el presupuesto completo de muchas escapadas nacionales de corta duración.

Las islas y Barcelona disparan el presupuesto familiar

Tras Mallorca, los destinos con un mayor coste son Barcelona (2.256 euros), Gran Canaria (2.201 euros) y Tenerife (2.062 euros). En el lado contrario se sitúan Málaga, Alicante y Valencia, todos ellos con un coste inferior a los 2.000 euros para una semana de vacaciones familiares.

El patrón es claro: cuanto mayor es la dependencia del transporte aéreo y más tensionado está el mercado turístico local, mayor es el desembolso necesario para pasar unos días de descanso.

El turismo se ha convertido además en uno de los grandes motores económicos del país. Según la Cuenta Satélite del Turismo de España del INE, la actividad turística generó 200.699 millones de euros en 2024, equivalentes al 12,6% del PIB español, además de sostener más de 2,7 millones de empleos. Las previsiones del sector apuntan incluso a que la aportación del turismo podría acercarse al 13% del PIB en 2026.

El hotel ya no es el único gasto que preocupa

Aunque el alojamiento continúa siendo la principal partida del presupuesto, cada vez pierde más peso relativo frente a otros costes asociados al viaje.

En los destinos insulares, por ejemplo, los vuelos, el alquiler del coche y el combustible pueden superar conjuntamente los 700 euros por familia durante una semana. A ello se suman gastos cotidianos que rara vez se incluyen en el presupuesto inicial: desayunos, helados, consumiciones, entradas o actividades culturales.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfico que muestra los gastos de viaje de vacaciones familiares en verano.

Según los cálculos de Roams, estas pequeñas partidas pueden elevar el gasto en más de 215 euros adicionales durante la estancia.

El apartamento sigue ayudando a ahorrar, pero menos que antes

El estudio también confirma que el apartamento turístico continúa siendo una herramienta para contener el presupuesto, aunque su ventaja frente al hotel se ha reducido notablemente en algunos destinos.

En Mallorca, optar por un apartamento en lugar de un hotel permite ahorrar cerca de 300 euros, mientras que en Gran Canaria el recorte ronda los 190 euros. Sin embargo, en ciudades como Barcelona la diferencia apenas supera los 120 euros, reflejo del fuerte encarecimiento del alquiler vacacional.

Por debajo de todas las alternativas continúa situándose la segunda residencia, aunque tampoco sale gratis. Los costes de hipoteca, comunidad, seguros, impuestos o suministros siguen formando parte del presupuesto familiar, aunque se distribuyan a lo largo del año.

Aun así, pasar una semana en una vivienda propia cuesta entre 696 euros en Alicante y 1.517 euros en Mallorca, cifras muy inferiores a las de cualquier otra modalidad de alojamiento.

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En un verano marcado por la inflación acumulada de los últimos años y por el encarecimiento de muchos servicios turísticos, el destino elegido puede terminar siendo casi tan importante para el bolsillo como la duración de las vacaciones.