Royalverd, la empresa gerundense que ha instalado césped en tres Mundiales y ya mira hacia la cita de 2030

El césped también juega el Mundial y, gracias a la presencia de Royalverd, lo hace con acento gerundense. La empresa de la Garrotxa, especializada en la construcción y el mantenimiento de campos de fútbol de alto rendimiento, ha convertido el Estadi Banorte de Ciutat de Mèxic, más conocido como el estadio Azteca, en el último escaparate de un negocio nacido en la Garrotxa y cada vez más presente en los grandes escenarios del fútbol internacional. No es un estreno puntual. La compañía ha instalado césped en tres Mundiales y ya trabaja con la mirada puesta en la cita de 2030, que tendrá a España, Portugal y Marruecos como principales anfitriones.

Detrás hay una empresa que factura 52 millones de euros a escala global, de los cuales unos 23 millones corresponden a la actividad en España, y que da trabajo a cerca de 280 empleados entre los distintos países donde opera. En el Estado, la plantilla se sitúa alrededor de los 200 trabajadores. La firma mantiene la sede en la Garrotxa, en les Preses, pero también está presente en México, Marruecos, Perú, Panamá o Andorra.

Royalverd forma parte del Grup Morera, una empresa familiar que empezó en el mundo de las semillas y la agricultura en 1955. El césped llegó después, primero con la venta de rollos y más adelante con una especialización que ha acabado marcando el perfil actual de la compañía. En 2003, el grupo detectó que el fútbol abría un mercado propio y más exigente. «Royalverd ya nació para dedicarse a campos de fútbol», explica Eduard Rovira, director general de la empresa. «Nunca hemos hecho jardinería pública ni privada. Siempre hemos trabajado e innovado para los campos de fútbol», añade.

En España, la compañía trabaja de manera recurrente con aproximadamente la mitad de los equipos profesionales. Esta pasada temporada tuvo contratos con 10 de los 20 clubes de Primera División, entre los que figuraban el Girona, el Atlètic de Madrid, el Espanyol, el Getafe o el Betis.

El escaparate del Mundial

El Mundial de Canadá, México y Estados Unidos es el tercero en el que Royalverd ha intervenido. En Brasil 2014, de la mano de una empresa local, participó en el césped de ocho de los doce estadios, incluido el Maracanà. En Qatar 2022 colaboró en la colocación de cuatro superficies. Y ahora, en México, ha trabajado en el Estadi Banorte y en campos de entrenamiento vinculados a la competición, como los de l’América, Tigres y Pachuca.

La diferencia es que ahora la empresa ya no actúa solo como apoyo técnico, sino con estructura propia en el país. Para afrontar esta etapa mexicana, Royalverd ha invertido más de 600.000 euros en maquinaria, tecnología y equipo local. También ha creado un vivero de más de 20.000 metros cuadrados de césped natural de alto rendimiento. El proyecto del Banorte ha incluido una base de arenas de sílice adaptada al estadio, un drenaje forzado de alta capacidad y una tecnología híbrida reforzada con fibras de polietileno cosidas a 18 centímetros de profundidad.

Innovación en el sector

El negocio, por tanto, va mucho más allá de plantar o colocar césped. «Lo más difícil no es tener el césped verde, lo más difícil es que lo de abajo funcione», afirma Rovira. Se refiere a todo aquello que el espectador no ve, pero que condiciona el rendimiento de un campo: el drenaje, la infiltración del agua, la arena, la resistencia del terreno, la sombra de los estadios o la adaptación de la variedad de césped a cada clima.

Esta parte técnica es una de las líneas que la compañía quiere reforzar. Desde el centro de innovación de la Vall d’en Bas, la empresa trabaja en sensores, mantenimiento digitalizado, inteligencia artificial, drenaje y soluciones para reducir el consumo de agua. «No vamos por los campos de todo el mundo solo para segar el césped, como podría hacer cualquiera. Desde sus inicios, Royalverd es ingeniería del césped», expone Jordi Morera, director internacional de Royalverd.

El Mundial de 2030

Marruecos es uno de los mercados que mejor explican el futuro inmediato de la compañía. Royalverd construye allí una media de unos diez campos anuales y ya trabaja en estadios como el Grand Stade de Tanger o el Estadi Mohammed V de Casablanca. La mirada hacia 2030 es lógica. El Mundial tendrá a tres de sus principales países organizadores, España, Portugal y Marruecos, en el área natural de expansión de la empresa. «El objetivo prioritario es ser líderes en España, Marruecos y Portugal de aquí a cuatro años», apunta Rovira.

La carrera, sin embargo, ya ha empezado. La empresa asegura que con algunos clientes que ya saben que serán sede mundialista ha empezado a prescribir qué requisitos deberá cumplir un estadio para acoger partidos de la competición. En Marruecos, por ejemplo, ya se han incorporado sistemas de drenaje forzado pensados para cumplir los criterios de la FIFA. En España, el proceso todavía se está definiendo, pero la empresa prevé que en los próximos meses se intensifiquen los contactos y las necesidades técnicas de los estadios.

Noticias relacionadas

Royalverd también estudia otros mercados, como Arabia Saudí, designada sede del Mundial 2034, Europa del Este, Dinamarca y varios países de América Latina. El reto no es solo abrir mercados, sino mantener el control técnico en obras que exigen precisión y seguimiento constante. «No queremos despistarnos de España», matiza Rovira. La prioridad, dice, es mantener la credibilidad en el mercado estatal y consolidar unas filiales internacionales que todavía son jóvenes.