CCOO pide limitar el trabajo en la construcción de 7.00 a 12.00 en verano para evitar golpes de calor

El sindicato CCOO ha planteado compactar la jornada en las obras en vía pública de siete de la mañana a 12 horas del mediodía, para así evitar las horas de mayor temperatura y prevenir potenciales golpes de calor. La central lleva años insistiendo a la patronal del sector en Catalunya para pactar una jornada intensiva e, incluso, una reducción horaria durante los meses estivales a cambio de recuperar luego las horas durante. Sin embargo, según han denunciado este martes en rueda de prensa, los empresarios rechazan fijar por convenio dichas condiciones y dejan al albur y voluntad de cada empresario reorganizar la jornada para adaptarse a las altas temperaturas.

"Estamos cruzando los dedos porque puede que este verano haya trabajadores que mueran de un golpe de calor", ha afirmado la secretaria general de la federación de la construcción del sindicato, Isabel Gutiérrez. La central organiza cada verano una rueda de prensa para alertar de los riesgos de las altas temperaturas. Habitualmente lo hace a pie de obra, dando una pequeña muestra durante una atención de varios minutos al aire libre de lo que es faenar bajo el sol durante el periodo estival. Este año se ha desplazado a Lleida, uno de los puntos más calientes del territorio catalán que durante estas últimas semanas ha bajado pocos días de los 40 grados durante las horas de más calor.

"El calor provoca un aumento de 17% los accidentes de trabajo, mortales y de todo tipo", han explicado desde el sindicato. La semana pasada, precisamente en Lleida, un temporero se desplomó mientras recogía fruta en una finca de Seròs (Segrià), fue trasladado al Hospital Arnau de Vilanova y falleció este pasado jueves. Las primeras informaciones apuntarían a un posible infarto y la Inspecció de Treball aguarda a los resultados de la autopsia para determinar si fue un accidenta laboral y qué grado de responsabilidad pudo tener la empresa contratante.

Reclaman a los ayuntamientos que faciliten adelantar los trabajos

Desde la federación de construcción critican la "hipocresía" de algunos ayuntamientos, que se oponen a facilitar el anticipar horarios porque ello puede molestar a los vecinos. "Durante las obras del Camp Nou se acordó trabajar por las noches y durante los fines de semana y los vecinos consintieron porque es el Barça", ha afirmado Gutiérrez.

El Govern de la Generalitat, juntamente con las federaciones municipalistas, patronales y sindicatos, acordaron esta primavera un nuevo protocolo de prevención de riesgos laborales que insta a la Administración a favorecer en sus licitaciones la reorganización de horarios. Unas buenas prácticas que, a tenor de las declaraciones de la máxima representante de CCOO de Catalunya en el gremio de la construcción, no se están aplicando en todos los municipios.

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Otra medida que desde el sindicato reclaman para minimizar siniestros relacionados con el calor es la aplicación de la jubilación anticipada para los trabajadores de la construcción. El año pasado el Gobierno aprobó una reforma del mecanismo de los coeficientes reductores, para facilitar que ciertos gremios puedan adelantar su retiro sin que vean perjudicada su pensión. CCOO lleva meses reclamando a la Seguridad Social que estudie el caso del personal de la construcción.