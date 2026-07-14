Pensiones de viudedad
Es oficial: los nuevos topes de ingresos publicados por Hacienda reducirán las pensiones mínimas de viudedad
El endurecimiento de los topes de ingresos podría suponer la pérdida del complemento a mínimos en las pensiones de viudedad
La Seguridad Social deberá pagar la pensión a una viuda pese a que su matrimonio no estaba inscrito en el registro español
Tras el anuncio de Hacienda sobre el endurecimiento a los máximos de ingresos, muchos beneficiarios de la pensión de viudedad podrían ver reducido su importe, o incluso perder el derecho a recibirla.
Los topes de ingresos externos y el complemento a mínimos
Según datos publicados por la Seguridad Social, la última modificación a los topes de ingresos tendrá efectos negativos en algunas prestaciones de viudedad: el importe neto de las pensiones mínimas de viudedad va a sufrir una reducción.
Ahora bien, debemos tener en cuenta cómo funciona el sistema de pensiones con las prestaciones más bajas. En este caso, cuando la base reguladora del viudo o viuda es demasiado baja y no supera el mínimo legal, el Estado añade una cantidad extra para alcanzar el mínimo.
Esta cantidad adicional es lo que se llama 'complemento a mínimos', aunque no todos tienen derecho a ella. La condición para su cobro sería no superar el límite de ingresos anuales externos.
Un ingreso extra puede suponer la pérdida de la pensión de viudedad
El problema surge con los recientes topes de rentas concurrentes. Con la nueva normativa, si un pensionista recibe cualquier tipo de ingreso extra, ya sea por el alquiler, reajuste de ingresos en una ayuda, entre otros, la Seguridad Social puede retirar el complemento a mínimos.
De esta forma, las prestaciones de viudedad se pueden ver reducidas de forma significativa, disminuyendo los ingresos básicos de sus beneficiarios.
Con todo ello, no informarse acerca de estas modificaciones puede tener consecuencias negativas, incluyendo posibles reclamaciones de cantidades cobradas de forma indebida. Asimismo, esta pérdida del derecho a la pensión de viudedad puede suponer graves problemas para la economía de muchas personas mayores.
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