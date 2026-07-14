Lidl, Dia, Consum y Aldi lideran el crecimiento de cuota en supermercados españoles

Lidl, Dia, Consum y Aldi se convierten en las únicas cadenas de supermercados que incrementan su cuota en España durante la primera mitad de año. Asimismo, se vuelven líderes del crecimiento en el sector de la distribución.

Lidl y Aldi: el éxito del modelo alemán de supermercados

Liderando el crecimiento, Lidl alcanza su récord histórico, con un 7,3% de la cuota hasta mayo de 2026, es decir, un 0,4% más que el año pasado. De esta forma, la empresa alemana ocupa el tercer puesto como distribuidor en España.

Por encima de ella se encuentra Mercadona, con una tasa del 27,4%, que presenta una caída de 0,1 puntos con respecto al año anterior. En segundo lugar, Carrefour aglutina el 9% de la cuota, a pesar de su crisis empresarial que motivaría una perdida de influencia entre los clientes españoles.

Actualmente, Lidl cuenta con 700 supermercados en España, presentando un ritmo de crecimiento significativo, con la apertura de entre 30 y 40 nuevas tiendas con inversiones superiores a los 300 millones de euros anuales.

Por otro lado, la marca Aldi dispone de más de 500 establecimientos en nuestro país, presenta un crecimiento similar. En concreto, habría conseguido elevar su cuota del 1,9% hasta el 2,1%, convirtiéndose en octavo distribuidor del país.

El caso español en el crecimiento de ventas: Dia y Consum

Un caso más de éxito es el de Dia, que consigue crecer tras llevar a cabo un amplio plan de transformación, suponiendo el cierre de muchos establecimientos, unificación de formatos o la renovación de su marca blanca.

Por ello, en los primeros cinco meses del año, la compañía española obtiene una cuota del 4% frente al 3,7% del año anterior, lo que le permite recuperarse poco a poco de las pérdidas anteriores.

El último ejemplo de crecimiento es el de la cadena de supermercados Consum. La empresa valenciana alcanza un 3,8% de cuota, lo que supone un aumento de 0,3 puntos, como resultado de su último plan de expansión.

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Con todo ello, las cuatro empresas distribuidoras se convierten en las compañías más beneficiadas en cuanto a cifras de crecimiento se refiere, permitiéndoles sobrellevar la crisis en el sector tradicional de los supermercados.