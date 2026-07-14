Heidrick & Struggles ficha a Aurora Catà para reforzar su negocio de búsqueda de directivos y gobierno corporativo en España

La consultora internacional Heidrick & Struggles ha incorporado a Aurora Catà como nueva socia de la firma en España, un fichaje con el que refuerza su estrategia de crecimiento en la Península Ibérica y su apuesta por el asesoramiento en liderazgo, búsqueda de altos directivos y gobierno corporativo. La directiva, con base en Barcelona, se incorporará a las áreas de Executive Search y Board Services, desde donde acompañará a empresas y consejos de administración en procesos de transformación y toma de decisiones estratégicas.

Con esta incorporación, la consultora estadounidense con presencial global suma a un perfil con más de tres décadas de experiencia en alta dirección, consultoría y consejos de administración, en un momento en el que el talento ejecutivo se ha convertido en una de las principales prioridades de las grandes compañías.

Más de 30 años de experiencia

Ingeniera Industrial por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), con un MBA y un PADE por IESE, Catà inició su carrera en el sector financiero antes de asumir responsabilidades ejecutivas en compañías como Bank of America, Nissan Motor Ibérica, RTVE Catalunya, Grupo Planeta y Recoletos Grupo de Comunicación.

Posteriormente, fue socia de Seeliger y Conde, donde durante más de una década asesoró a empresas en materia de liderazgo, transformación organizativa y desarrollo del talento directivo. Paralelamente, ha construido una amplia trayectoria como consejera independiente y, en la actualidad, forma parte de los consejos de administración de varias compañías del Ibex 35 pertenecientes a los sectores financiero e industrial.

La vicepresidenta de America's Cup Event (ACE), Aurora Catà, organizadores de la Copa América de vela, el último día de la regata preliminar de Barcelona. (Archivo, agosto de 2024) / Manu Mitru

Su perfil también destaca por su actividad institucional. Ha presidido Barcelona Global, fue vicepresidenta ejecutiva de la 37ª America's Cup celebrada en Barcelona y participa activamente en distintas iniciativas vinculadas al impulso del tejido empresarial, la competitividad y la buena gobernanza.

Con este nombramiento, Heidrick & Struggles busca reforzar su posicionamiento como socio de referencia para grandes empresas, compañías familiares y fondos de inversión en la identificación y desarrollo de líderes capaces de afrontar un entorno empresarial cada vez más complejo y competitivo.

Talento directivo

Stefano Salvatore, managing partner de España y Portugal de la firma, ha asegurado que "el liderazgo será uno de los principales factores diferenciales de las empresas en los próximos años". En este sentido, ha señalado que la incorporación de Catà "refuerza la ambición de seguir liderando el asesoramiento en liderazgo en España" gracias a una trayectoria que combina experiencia ejecutiva, institucional y en consejos de administración.

Por su parte, Aurora Catà ha destacado que el talento "ha dejado de ser una cuestión exclusiva de recursos humanos para convertirse en una prioridad estratégica para CEOs, consejos de administración y accionistas". La nueva socia ha asegurado que afronta esta nueva etapa con el objetivo de contribuir al crecimiento de la firma en España y acompañar a las organizaciones en sus retos de transformación.

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Fundada hace más de siete décadas, Heidrick & Struggles está especializada en el asesoramiento a empresas en materia de liderazgo ejecutivo y talento de alta dirección, prestando servicios de búsqueda de directivos, evaluación de liderazgo y desarrollo de equipos directivos en mercados de todo el mundo. La compañía factura en todo el mundo más de 1.200 millones de dólares y emplean a una plantilla de entre 2.700 y 2.900 personas.