Ganuza pasa el 'examen' del Congreso con el compromiso de "luchar para que la CNMC sea una institución independiente"

No ha habido sorpresas, y Juan José Ganuza, candidato del Gobierno a presidir la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), ha pasado el 'examen' de la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, con los únicos vetos del Partido Popular y Vox y su compromiso para "luchar para que la CNMC sea una institución independiente". Igual que los otros tres candidatos propuestos como consejeros: Carmen Balsa, Joan Capdevila y Marina Echebarría.

"Soy un académico que llevo 30 años escribiendo. He apoyado y criticado decisiones del Gobierno por igual y mi actitud como presidente de la CNMC será absolutamente la misma", ha asegurado Ganuza, sobre una cuestión, la de la independencia de la CNMC, que ha acompañado al organismo creado en 2013 a partir de la unión de la autoridad de competencia y de los reguladores sectoriales.

El nombramiento de los consejeros de la CNMC depende del Gobierno, aunque los candidatos deben recibir el visto bueno de la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, que puede vetar algún nombre si así lo decide una mayoría absoluta de esta comisión. No ha sido el caso, ya que 17 diputados han votado en contra y 19 a favor de la propuesta del Ejecutivo.

El aspirante a presidente --el Consejo de Ministros debe ahora ratificar su nombramiento-- ha fijado como sus principales retos de los próximos seis años la regulación de la economía digital, la vigilancia de la contratación pública a la que se destina "miles de millones" y la revisión de la normativa sobre fusiones empresariales para ponderar su impacto sobre la innovación y no solo sobre los precios, como ocurre ahora.

Y no ha eludido ninguna pregunta de los diputados, ni siquiera aquella sobre el siempre presente debate sobre la escisión de la CNMC, introducido en este caso por la diputada del PNV, Idoia Sagastizabal, quien ha advertido que "es un buen momento para plantear si la organización actual de la CNMC es la más adecuada". "Me pronuncié en su momento porque también tenía la duda de la especialización, pero en el ámbito académico hay mucho debate sobre cuál es el mejor diseño. Es un tema abierto que por suerte tiene que elegir el legislador y no me corresponde a mi", ha respondido Ganuza.

La división de la CNMC es competencia del Gobierno, quien de hecho promovió hace dos años, a propuesta de la entonces vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera (hoy comisaria de competencia en Bruselas), la escisión del área de energía, pero el proyecto se quedó varado en la tramitación parlamentaria. En este sentido, el diputado de Sumar, Carlos Martín Urriza, mostró este martes las dudas sobre una propuesta que apoyaba hace solo dos años debido a la crisis derivada del apagón.

Además de Ganuza, el Congreso de los Diputados ha dado su aval a los otros tres consejeros propuestos por el Gobierno: la exdirectora de gabinete de Nadie Calviño Carmen Balsa, el exdiputado de ERC Joan Capdevila, y la catedrática Marina Echebarría, en sustitución de Josep Maria Salas y Carlos Aguilar, cuyo mandato había expirado junto con al de Cani Fernández, y de Pilar Sánchez, tras su dimisión en enero de este año. Los tres han salido adelante con los únicos vetos del Partido Popular y Vox.

"Cuerpo ha decido inclinarse por perfiles vinculados al Gobierno con la exjefa de gabinete de Calviño, el exdiputado de ERC y la candidata de Sumar a Castilla y León. Está muy claro, la debilidad del Gobierno es patente y necesita apoyos de partidos minoritarios para seguir en el poder. Ustedes no son independientes", ha criticado la dipuitada popular, Pilar Alía. "Me harán falta seis años, pero espero demostrarle cuán equivocado está usted", ha afirmado Capdevila. "Cualquier persona mayor de edad es difícil que tenga neutralidad política. No he venido aquí a servir a los intereses de ningún gobierno sino a los intereses de los españoles", ha respondido Echevarría.

Como Ganuza, durante su intervención cada uno de los candidatos ha tratado de demostrar su “idoneidad” para el puesto de consejero de la CNMC a partir de su currículum y experiencia. Carmen Balsa ha enfatizado sus más de 37 años en la función pública, entre los que se encuentra un par de años en la precursora de la CNMC, la Comisión Nacional de la Compentencia. Joan Capdevila ha subrayado su experiencia como legislador en el seno de la Cámara Baja con su participación en más de 30 proyectos de ley y el conocimiento de los sectores económicos y se ha comprometido a "contribuir" a la deliberación "con criterio propio, prudencia, estudio y sentido institucional".

Marina Echevarría ha puesto en valor sus 39 años como catedrática de derecho mercantil, sus labores prelegislativas y se ha definido como "una jurista con un cierto recorrido"; ha enumerado algunas cuestiones que colearán de la actual 'directiva' del regulador como los expedientes a la banca por índices de interés fijo o los expedientes relacionados con el apagón del 28 de abril de 2025 y ha reconocido no ser experta "ni pretenderlo" en los ocho sectores regulados por la CNMC, pero ha confiado en integrarse en un equipo con "los mejores funcionarios del Estado español" y en su "experiencia y capacidad de aprendizaje para realizar una labor útil".