La factura del fin de la tregua con Irán: el petróleo se dispara un 18% en julio

La repentina ruptura del alto el fuego entre Washington y Teherán, ha devuelto la prima geopolítica al mercado del petróleo, que encadena un alza del 18% en lo que va de mes. Desde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diera por terminada la tregua el pasado 8 de julio con un escueto "para mí, creo que se ha terminado" pronunciado durante la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía), los mercados han vuelto al nerviosismo.

La factura de esta ruptura de paz se ha trasladado al barril del petróleo, a medida que el mercado vuelve a poner precio al riesgo geopolítico. El Brent suma cerca de un 5% este martes hasta rondar los 87 dólares por barril, niveles que no alcanzaba desde el punto álgido de la guerra. Las alzas de este martes llegan después de que Trump se autproclamara como “el guardián del Estrecho de Ormuz” y anunciara el regreso de un bloqueo de buques iraníes. Además de declarar el bloqueo, también anunció un peaje del 20%.

Sin embargo, el brote alcista de este martes responde a varios factores, según los analistas. Javier Cabrera, analista de XTB, señala que otro detonante detrás de las subidas ha sido el comienzo de la temporada de resultados en Estados Unidos.

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Un Brent a 100 dólares vuelve a entrar en escena

El principal factor, no obstante, sigue siendo la vuelta de la incertidumbre al estrecho de Ormuz. “El problema vuelve a ser claro: el tráfico en el estrecho de Ormuz vuelve a congelarse y el crudo no fluye”, apunta. “Creemos que el mercado todavía no está descontando el riesgo de escasez. Sin duda, no es descartable que el precio del Brent vuelva a acercarse a los 100 dólares si en los próximos días no se paran las hostilidades”.