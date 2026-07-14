España entra en el laboratorio del euro digital y participará en el piloto de la moneda virtual que arrancará en 2027

El euro digital ya tiene fecha para salir del laboratorio y empezar a probarse en escenarios reales. El Banco Central Europeo (BCE) ha seleccionado a 36 proveedores de servicios de pago de toda la eurozona para participar en el gran piloto de la futura moneda digital europea y entre ellos habrá representación española por partida doble: por un lado, una alianza formada por Abanca, Ibercaja, Unicaja, Cecabank, Bizum y Deloitte y, por otro, la fintech madrileña Sipay, a través de su filial regulada Uinku Payments.

La prueba arrancará durante el segundo semestre de 2027 y se prolongará durante doce meses. Su objetivo será poner a prueba tanto la tecnología como los procesos operativos del euro digital y, sobre todo, comprobar cómo sería la experiencia real de ciudadanos y comercios utilizando esta nueva forma de dinero emitido por el banco central.

La participación española no es menor. El Banco de España será uno de los 19 bancos centrales nacionales del Eurosistema que colaborarán con el BCE en este ensayo, considerado uno de los pasos más relevantes hasta la fecha en el proyecto del euro digital.

Además, Revolut, el famoso neobanco de origen británico con una fuerte presencia en el mercado español, también es uno de los 36 proveedores para participar en el piloto.

Tras el anuncio del BCE, Revolut confirma su participación en la fase piloto del euro digital junto a otros proveedores de servicios de pago (PSP) seleccionados. Al operar una infraestructura bancaria unificada en los 27 mercados de la UE, nos complace apoyar al BCE y a los bancos centrales nacionales a la hora de testear esta iniciativa dentro del entorno piloto designado, de cara al lanzamiento de este proyecto en el segundo semestre de 2027

¿Qué es exactamente el euro digital?

Pese a las dudas que sigue generando entre parte de la ciudadanía, el BCE insiste en que el euro digital no sustituirá al efectivo, sino que actuará como su equivalente electrónico y convivirá con monedas y billetes. Sería, en la práctica, una forma de dinero público digital, emitido directamente por el banco central y disponible para cualquier ciudadano de la zona euro.

A diferencia de una transferencia bancaria, una tarjeta o Bizum, el euro digital sería dinero del banco central y no un depósito de una entidad financiera privada. Tampoco sería una criptomoneda ni una stablecoin respaldada por una empresa privada como ocurre con USDC o USDT.

El proyecto europeo surge, precisamente, en un momento en el que Bruselas intenta reforzar su soberanía en pagos frente al dominio de gigantes estadounidenses como Visa, Mastercard o PayPal y, al mismo tiempo, establecer una alternativa pública frente al crecimiento de las stablecoins privadas y de las infraestructuras basadas en blockchain.

Sipay se encargará de probar los pagos en comercios

Dentro del piloto, Sipay desempeñará el papel de proveedor adquirente, es decir, actuará desde el lado del comercio y se encargará de probar cómo los establecimientos podrían aceptar pagos en euros digitales e integrarlos en sus sistemas habituales de cobro, tanto en tiendas físicas como en comercio electrónico.

La entidad seleccionada formalmente por el Eurosistema ha sido Uinku Payments Entidad de Pago, filial de Sipay y supervisada por el Banco de España. La compañía asegura que el objetivo será contribuir a diseñar un sistema "seguro, eficiente e inclusivo" para consumidores y empresas.

Por su parte, otros participantes actuarán como distribuidores, permitiendo a empleados del BCE y de los bancos centrales abrir cuentas de prueba y realizar pagos con la versión beta del euro digital. Algunos proveedores ejercerán ambas funciones simultáneamente.

Pagos con y sin internet

Uno de los aspectos más llamativos del piloto es que permitirá probar pagos tanto online como offline, una característica que el BCE considera esencial para acercar el funcionamiento del euro digital al del efectivo tradicional. Los participantes podrán realizar pagos entre particulares y también compras en cafeterías, restaurantes o comercios electrónicos seleccionados para el experimento.

El sistema utilizará una versión beta del euro digital que será muy similar desde el punto de vista técnico y funcional al diseño previsto por la legislación europea, aunque no tendrá curso legal ni podrá utilizarse fuera del entorno controlado de pruebas.

MiCA y la carrera europea por el dinero digital

El piloto llega además en plena implantación de MiCA, la primera gran regulación europea para los criptoactivos y las stablecoins, que busca introducir requisitos de supervisión y reservas para las monedas digitales privadas que operan en la Unión Europea.

Mientras tanto, el uso del dinero físico continúa reduciéndose en España, aunque todavía mantiene el liderazgo en las compras presenciales. Según el último estudio del Banco de España, el 57% de los consumidores sigue utilizando el efectivo como principal medio de pago en establecimientos físicos, mientras que el móvil y los pagos instantáneos continúan ganando terreno.

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Si el proceso legislativo europeo concluye según el calendario previsto y el Consejo de Gobierno del BCE da finalmente luz verde al proyecto, la institución espera estar preparada para una eventual primera emisión del euro digital hacia 2029.