Esade prevé que España crezca el doble que la eurozona en 2026, pero alerta del freno de la productividad

España cerrará 2026 con un crecimiento cercano al doble del previsto para la Eurozona, apoyada en la fortaleza del empleo y el consumo, los balances saneados de familias y empresas y una economía exterior más diversificada. El Informe Económico y Financiero de Esade, elaborado con el apoyo de Banco Sabadell, sitúa el avance del PIB español entre el 2,2% y el 2,3%, frente al 1,1% de la zona euro, y considera que la previsión todavía podría revisarse ligeramente al alza.

La estimación parte del buen comportamiento de la actividad durante la primera mitad del año. La economía creció un 0,6% trimestral entre enero y marzo y el Real Time Tracker de EsadeEcPol apunta a un avance similar en el segundo trimestre, que incluso podría ser algo superior. Manuel Hidalgo, profesor de la Universidad Pablo de Olavide y senior fellow de EsadeEcPol, sostiene que el rango previsto para el conjunto del año debe interpretarse prácticamente como un “suelo”.

El diagnóstico, sin embargo, no invita a la complacencia. Esade considera que España entra en una nueva fase del ciclo: después de varios años impulsada por el consumo, el turismo, la inmigración, la política fiscal y los fondos europeos, el límite al crecimiento se desplaza desde la demanda hacia la oferta. La resistencia ante los últimos choques reduce la vulnerabilidad, pero no garantiza una mejora duradera de la capacidad productiva.

El informe prevé que el crecimiento se modere hasta el 1,6% en 2027, dentro de un potencial de largo plazo de entre el 1,6% y el 1,9%. Varios motores recientes comienzan a perder fuerza a la vez: el turismo se encuentra en niveles difíciles de superar, el impulso migratorio podría moderarse, el margen fiscal será más estrecho y los fondos Next Generation entran en su fase final. Estos recursos todavía podrían aportar hasta seis décimas al PIB de 2026, con una ejecución estimada de 17.500 millones de euros.

Guerra en Irán

A estas limitaciones se suma el conflicto en Oriente Próximo y la tensión en el estrecho de Ormuz. El encarecimiento del petróleo y del gas ha interrumpido la desinflación y obligado a recalibrar las previsiones. El Banco de España calcula que el choque energético puede restar dos décimas al crecimiento nacional y añadir cerca de un punto a la inflación. El índice general superaría el 3% durante la segunda mitad del año, mientras BBVA Research ha elevado su estimación de inflación media para 2026 del 2,4% al 3,5%.

Las presiones energéticas también reducen el margen de los bancos centrales. La subida de tipos del Banco Central Europeo (BCE) puede enfriar el consumo y la inversión, encarecer la financiación empresarial y dificultar el acceso a la vivienda. El mercado laboral, en cambio, continúa sosteniendo la actividad: la tasa de paro podría situarse alrededor del 10% o ligeramente por debajo al final del año, con niveles récord de ocupación y afiliación.

No obstante, el aumento de las vacantes sin cubrir y de los salarios efectivos en algunos sectores indica que el desempleo se aproxima a su suelo estructural. Para seguir creando empleo sin generar tensiones será necesario elevar la productividad. Esade señala que buena parte del aumento del potencial de los últimos años ha procedido del crecimiento de la población y no de una mejora equivalente de la inversión, el capital o la eficiencia.

Por ello, el informe reclama centrar la política económica en reforzar la oferta. Entre sus recomendaciones figuran aumentar la inversión en capital tecnológico e I+D+i, adaptar la formación continua a las nuevas necesidades laborales, favorecer que las pymes ganen tamaño y ejecutar los fondos europeos pendientes con un efecto multiplicador real. El objetivo debe ser pasar de un crecimiento basado en incorporar más trabajadores a otro sustentado en una mayor productividad.

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La energía ocupa un lugar central en esa transformación. España cuenta con ventajas por su capacidad de regasificación, el despliegue renovable y la mejora relativa de los precios eléctricos industriales, pero mantiene carencias en redes, almacenamiento e interconexiones. Instalar más renovables no bastará si la electricidad limpia no llega de forma estable y competitiva a la industria, el transporte y los edificios. Convertir ese potencial en una ventaja productiva exigirá inversiones y señales de precios estables.