Un empresario entra en el debate de las bajas médicas: "Los médicos son víctimas del sistema"

La polémica por las bajas laborales sigue creciendo después de las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo sobre el absentismo. El líder del Partido Popular calificó este fenómeno como un "cáncer" para la economía española y abrió la puerta a revisar cómo se gestionan las ausencias al trabajo, incluidas las situaciones de incapacidad temporal. Sus palabras provocaron críticas inmediatas por el uso de una expresión especialmente dura y por el riesgo de mezclar bajas médicas reconocidas con absentismo injustificado. Feijóo sostuvo que España registra cada día 1,16 millones de personas que no acuden a su puesto de trabajo y cifró el coste anual del fenómeno en unos 30.000 millones de euros.

Desde entonces, el debate se ha extendido a tertulias, sindicatos, patronales, médicos, abogados laboralistas y empresarios. El punto más delicado está en distinguir entre fraude, abuso, enfermedad real, listas de espera y problemas de organización del sistema sanitario. Feijóo llegó a sugerir que un trabajador de baja podría cobrar menos, una posibilidad que encendió aún más las críticas de Gobierno y sindicatos, que recuerdan que una baja médica no es una decisión voluntaria del empleado, sino una situación reconocida por profesionales sanitarios.

"Conseguir una baja es tremendamente sencillo"

Uno de los últimos en pronunciarse ha sido el empresario David Canales, que intervino en laSexta Xplica para hablar de las bajas laborales y del papel de los médicos en este proceso. Preguntado por si las empresas tienen un problema con trabajadores que engañan o que se cogen la baja de forma fraudulenta, Canales matizó su posición desde el principio: "Yo no creo que los médicos mientan, son verdaderos profesionales". Sin embargo, añadió que, a su juicio, esos profesionales son también "víctimas del propio sistema" y lanzó una afirmación que volvió a agitar el debate: "Hoy en día conseguir una baja laboral en España es tremendamente sencillo".

El empresario apoyó esa idea en tres motivos. El primero tiene que ver con las bajas psicológicas o psiquiátricas. Según Canales, son "imposible de objetivar", lo que abre "un campo enorme" para que cada persona actúe según "su ética y su moral". Su reflexión toca uno de los puntos más sensibles del debate laboral actual: el aumento de los problemas de salud mental y la dificultad de valorar determinados cuadros clínicos con la misma evidencia visible que una fractura, una operación o una lesión física. Para sus críticos, ese planteamiento corre el riesgo de poner bajo sospecha patologías que pueden ser graves aunque no siempre se vean desde fuera.

El segundo argumento de Canales apunta al funcionamiento del sistema sanitario. El empresario recordó que las bajas no las otorga directamente el especialista que trata una patología concreta, como el psiquiatra o el traumatólogo, sino los médicos de familia. En su opinión, estos profesionales tienen "muchísimos conocimientos", pero no cuentan con el nivel de especialización de quien atiende una enfermedad concreta. Canales reconoció, no obstante, que con las actuales listas de espera es lógico que el médico de familia asuma ese papel.

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Saturación de la Atención Primaria

El tercer motivo está relacionado precisamente con la saturación de Atención Primaria. Canales afirmó que la mayoría de médicos de familia están "saturados" y "quemados", y calculó que disponen de una media de entre cinco y seis minutos por paciente. "Es imposible emitir un diagnóstico con certeza de lo que le puede pasar a una persona", concluyó. Esa idea coincide parcialmente con quienes, desde otros sectores, también señalan las listas de espera y la falta de recursos sanitarios como una de las causas que alargan las bajas.