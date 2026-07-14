Suplemento a envases de plástico
Los bares y restaurantes tendrán que cobrar un suplemento de 10 céntimos por envases de plástico de un solo uso
La medida, impulsada por la ley de residuos, busca incentivar la reutilización y recuperar el 90% de los plásticos antes de 2029
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Cuando llega la época de verano, el sector de la restauración y la hostelería se convierte en uno de los que mayor actividad presenta. En vista de ello, la normativa suele ser clara a la hora de sancionar a establecimientos y limitar su actividad profesional, para así evitar aglomeraciones o problemas con la población local.
10 céntimos de recargo por cada envase de plástico
Una de estas medidas se centra en la utilización de envases de un solo uso. A partir del 12 de agosto, los bares, restaurantes, tiendas y supermercados de España tendrán que cobrar un suplemento extra de 10 céntimos por cada lata, tetrabrik de hasta tres litros o botellas de plásticos de un solo uso.
Esta nueva medida forma parte de la implementación definitiva del Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR). De este modo, la cuantía cobrada se devolverá de forma íntegra al cliente, siempre que este devuelva el envase vacío. El método para devolver estos envases será mediante máquinas específicas, instaladas en los puntos de venta.
La futura eliminación de envases monodosis
Esta nueva normativa tiene su origen en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Según esta normativa, el objetivo sería obtener una recuperación del 90% de los residuos plásticos antes del 1 de enero de 2029.
Por otro lado, el Reglamento UE 2025/40, aprobado el 22 de enero de 2025, establece importantes limitaciones para los sobres monodosis de plástico, generalmente empleados para guardar azúcar, sal, leche, vinagre, aceite o salsas. La eliminación de estos envases arrancará el mismo 12 de agosto y se extenderá de forma progresiva hasta el año 2030.
Con todo ello, la última normativa pretende incentivar la reutilización de envases de plástico, aprovechando el factor económico, que puede ser muy atractivo para los ciudadanos. A su vez, la eliminación de monodosis pretende reducir el volumen de residuos plásticos, como parte de las medidas europeas para favorecer la sostenibilidad y economía circular.
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