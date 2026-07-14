Banca
El Barcelona Finance Cluster reivindica el lugar de la ciudad en las finanzas europeas
La entidad celebra su primer aniversario en un acto con presencia de la consellera Alícia Romero
Carme Hortalà, nueva directiva del Barça: la vena laportista de una financiera de alcurnia
EL PERIÓDICO
"Durante mucho tiempo, cuando Europa hablaba de las grandes plazas financieras, Barcelona no siempre aparecía en primer término; puede que haya llegado el momento de cambiarlo". Son palabras de la presidenta del Barcelona Finance Cluster (BFC), Carme Hortalà, pronunciadas este martes durante la celebración de La Noche de las Finanzas, que aspira a convertirse en el gran encuentro anual del sector financiero catalán.
El BFC cuenta actualmente con una cincuentena de entidades asociadas, después de la incorporación de 24 nuevos miembros desde sus inicios. En conjunto, los miembros de la entidad suman una facturación de 25.535 millones de euros, equivalentes al 53% del total del sector financiero catalán, y dan trabajo a 61.083 profesionales.
La jornada de este martes, patrocinada por CaixaBank y con el apoyo del Departament d'Economia y Bolsas y Mercados Españoles, entre otros, ha reunido a dos centenares de profesionales del sector. El acto ha contado con la presencia de la consellera de Economia i Finances, Alícia Romero, que ha presidido la clausura institucional de la primera Noche de las Finanzas.
Durante su discurso, Carme Hortalà, una histórica de GVC Gaesco y recientemente nombrada directiva del FC Barcelona, ha defendido la necesidad de consolidar la capital catalana entre las grandes plazas financieras del sur de Europa, aprovechando sus "activos diferenciales" como la innovación, el talento, la tecnología y la colaboración público-privada.
La financiera ha explicado el trabajo hecho por el BFC en este primer año de existencia, con más de 90 reuniones, cuatro misiones internacionales y presencia en tres ferias fuera de España. La entidad también ha organizado una veintena de actos y ha incorporado a 24 nuevas entidades.
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