José Ramón López Martínez, asesor fiscal: “Yo prefiero 12 pagas porque me permite tener el dinero en mi bolsillo”

Cobrar el salario en 12 pagas o en 14 pagas es una de las dudas más habituales entre los trabajadores. Aunque pueda parecer que quien recibe dos pagas extras cobra más dinero, la realidad es que la diferencia está en cómo se distribuye el salario a lo largo del año. El asesor fiscal José Ramón López Martínez explica que ambas modalidades parten del mismo salario anual, pero tienen efectos distintos en la forma de recibir el dinero y en la gestión económica del trabajador.

Cobrar en 14 pagas no significa ganar más dinero

Una de las primeras ideas que aclara el experto es que las pagas extras no suponen un salario adicional. “No es que estés cobrando más que el que tiene 12 pagas, es que simplemente lo estás cobrando en momentos diferentes”, explica.

Por ejemplo, un trabajador con un salario anual de 50.000 euros cobrará esa misma cantidad tanto si recibe 12 nóminas como si tiene 14 pagas. La diferencia está en que, con las 14 pagas, una parte del salario queda reservada para dos momentos concretos del año.

La ventaja de las 14 pagas: una paga extra en verano y otra en invierno

La modalidad de 14 pagas suele estar asociada a recibir dos ingresos adicionales, normalmente una paga extra en verano y otra en Navidad. Para muchas personas, esta fórmula resulta útil porque permite disponer de una cantidad mayor en determinados momentos del año, como vacaciones o gastos extraordinarios.

Sin embargo, el asesor fiscal señala que también puede tener inconvenientes.

El motivo por el que prefiere las 12 pagas

José Ramón López Martínez explica que, desde su punto de vista, cobrar en 12 pagas tiene más ventajas porque permite disponer antes del dinero. “Yo prefiero 12 pagas porque me permite tener el dinero en mi bolsillo”, afirma.

Según explica, con las 14 pagas el trabajador recibe menos dinero cada mes para después recuperar esa cantidad en las pagas extraordinarias.

“Siempre que pueda tener dinero en mi bolsillo en vez de en otro bolsillo va a ser mucho mejor”, añade.

La diferencia en la Seguridad Social

Uno de los aspectos que destaca el asesor fiscal es cómo se refleja la cotización a la Seguridad Social. Según explica, las pagas extras incluyen tributación de IRPF, pero la cotización a la Seguridad Social se realiza durante las nóminas ordinarias. “Sí que hay tributación de IRPF, pero ¿dónde está la Seguridad Social? La Seguridad Social no la pagas en tus pagas extras. Tú la vas pagando en tus nóminas ordinarias”, señala.

Por eso, el experto considera que en 14 pagas el trabajador puede percibir menos cantidad mes a mes mientras mantiene la misma base anual de cotización.

Cliente de banco sacando dinero (billetes) de un cajero automático / Marta G. Brea / FDV

Entonces, ¿qué opción es mejor?

El asesor fiscal insiste en que no existe una respuesta única para todos los trabajadores. La elección depende de la capacidad de organización económica de cada persona. “Hay gente que se organiza mucho mejor si tiene una paga doble en verano y si tiene una paga doble en invierno”, reconoce.

Para quienes prefieren recibir más dinero cada mes y gestionar sus propios ahorros, las 12 pagas pueden resultar más atractivas. Para quienes prefieren reservar parte del salario y recibir ingresos extra en momentos concretos, las 14 pagas pueden ser una opción más cómoda.

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El salario anual es el mismo

La clave está en entender que no cambia el sueldo total. Como explica López Martínez, dos trabajadores con un salario anual de 50.000 euros, uno en 12 pagas y otro en 14, “van a cobrar exactamente lo mismo a final de año, solo que distribuido de diferente manera”.