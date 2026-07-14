El 63% de los trabajadores cobra menos que el salario medio pese al récord de empleo en España

España encadena máximos históricos de afiliación a la Seguridad Social y supera ya los 22,5 millones de ocupados, pero el crecimiento del empleo no ha borrado uno de los principales problemas estructurales del mercado laboral español: los salarios siguen siendo bajos para una gran parte de la población trabajadora.

El último informe del Gabinete Económico de CCOO, publicado este 13 de julio, pone cifras a esa realidad: el 63% de los asalariados españoles cobra menos que el salario medio, situado actualmente en 2.386 euros brutos mensuales en doce pagas. En términos absolutos, son 11,64 millones de trabajadores que se encuentran por debajo de esa referencia salarial.

La fotografía es todavía más reveladora si se observa la mediana salarial. Según el estudio, la mitad de los trabajadores en España no supera los 2.001 euros brutos al mes, lo que refleja la distancia existente entre el salario medio y lo que realmente percibe la mayoría de la población asalariada.

Comisiones Obreras concluye que, pese a las mejoras registradas en los últimos años, España continúa siendo un país de bajos salarios, especialmente si se compara la evolución de las nóminas con el aumento del coste de la vida y, en particular, con el encarecimiento de la vivienda.

Las subidas salariales llegan ahora a los sueldos más bajos

El sindicato destaca, sin embargo, un cambio relevante respecto a la década anterior: las mejoras salariales están llegando con más intensidad a quienes menos cobran.

Entre 2018 y 2024, el salario medio ganó un 2,8% de poder adquisitivo en términos reales, descontando la inflación. En el periodo comprendido entre 2007 y 2018 el incremento había sido sensiblemente inferior, del 1,6%.

Pero la diferencia más importante se encuentra en los salarios más bajos. El informe señala que el primer decil salarial –el 10% de trabajadores con menores ingresos– ha registrado una mejora del 24% en términos reales desde 2018. Durante la etapa anterior, marcada por la crisis financiera y las políticas de austeridad, ese mismo grupo perdió un 17,8% de poder de compra.

Para CCOO, esta evolución está relacionada con medidas como las sucesivas subidas del Salario Mínimo Interprofesional, la reforma laboral, los mecanismos de protección del empleo desplegados durante la pandemia y el cambio gradual del modelo productivo hacia actividades de mayor valor añadido.

El SMI en 2026 se sitúa actualmente en 1.221 euros mensuales en 14 pagas, muy por encima de los niveles existentes hace apenas una década.

Más empleo, pero también más presión sobre los hogares

Los datos más recientes del mercado laboral reflejan un escenario aparentemente favorable. España continúa creando empleo a un ritmo superior al de la mayoría de economías europeas y la afiliación mantiene registros históricos.

Sin embargo, el problema para muchas familias ya no es únicamente tener empleo, sino la capacidad real del salario para cubrir los gastos cotidianos.

CCOO recuerda que los salarios medios continuaron creciendo durante 2025 y el primer trimestre de 2026 por encima de la inflación, recuperando aproximadamente un punto de poder adquisitivo. Aun así, el fuerte incremento del precio de la vivienda, tanto en alquiler como en compra, está absorbiendo buena parte de esas mejoras salariales.

El informe advierte de que mantener la recuperación del poder de compra exigirá no solo nuevas mejoras salariales, sino también políticas públicas orientadas a contener el coste de la vivienda y facilitar la emancipación de los jóvenes, uno de los colectivos más afectados por la combinación de salarios moderados y precios inmobiliarios récord.

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