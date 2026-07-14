Las 130 candidaturas a los Premios Pimec 2026 consolidan el protagonismo de la pequeña empresa industrial

Una pequeña empresa, es decir, de entre 10 y 49 trabajadores, dedicada a la industria y ubicada en Girona. Ese es el perfil que más se repite entre las 130 candidaturas presentadas a los Premios Pimec 2026, un 2% más que el año anterior, que hará entrega de sus galardones el próximo 30 de septiembre en el Palau Sant Jordi. Para la organización, la cifra representa un éxito de convocatoria y "confirma el creciente interés del tejido empresarial catalán por estos reconocimientos". Así lo han constatado este martes las 27 personalidades que integran el jurado de los galardones, reunidas en el Palau de la Música Catalana para deliberar sobre las empresas finalistas.

Figuran entre ellos nombres vinculados a la política como Josep Rull, presidente del Parlament de Catalunya; Alícia Romero, consejera de Economía y Finanzas, Miquel Sàmper, consejero de Empresa y Trabajo y Lluïsa Moret, presidenta de la Diputació de Barcelona; al periodismo y la comunicación, entre ellos, Sergi Saborit, subdirector de EL PERIÓDICO, Esteve Crespo, director de RTVE Catalunya y Eva Arderius, directora de la Agència Catalana de Notícies; y al ámbito empresarial, con representantes como Sònia Colomar, directora territorial de Banco Santander o Xavier Comerma, director general adjunto y director territorial de Banc Sabadell.

Distribución de las candidaturas

Tras revisar las solicitudes presentadas, el jurado ha constatado que el 16,7% de las candidaturas corresponden al Premio a la Calidad Lingüística Empresarial; el 27,3% optan al premio a la Pyme más Competitiva en la categoría de microempresa; el 40,9% en la categoría de pequeña empresa; y el 15,1% en la de mediana empresa.

Ambiente durante la reunión celebrada este martes en el Palau de la Música Catalana, que ha contado con la presencia de Alícia Romero, consellera d’Economia i Finances, Xavier Comerma, director general adjunt i director territorial del Banc Sabadell y Josep Rull, president del Parlament de Catalunya, entre otros. / Sergi Alcazar

Por territorios, el 19% de las empresas candidatas proceden de Girona; el 16% de Barcelona; otro 16% del Vallès Occidental; el 10% del Baix Llobregat; el 10% de Lleida; el 10% de Tarragona; el 8% del Maresme-Barcelonès Nord; el 8% del Vallès Oriental; y el 4% de la Catalunya Central. En cuanto a los sectores de actividad, la industria concentra el 15,4% de las candidaturas, seguida del comercio (10%), los servicios (9,3%) y la construcción (6,2%), entre otros.

Así, y a dos meses de la entrega de los premios, el jurado ya ha elegido a las empresas finalistas del galardón a la Pyme más Competitiva, en las categorías de microempresa, pequeña empresa y mediana empresa, así como del Premio a la Calidad Lingüística Empresarial. Como principal novedad de esta edición, las candidaturas finalistas del Premio Valores al Compromiso Social Empresarial no han sido seleccionadas por el jurado de los Premios Pimec, como era habitual, sino por el público asistente a la primera edición del Girona Empresa, celebrada recientemente. De esa votación resultaron finalistas: Hotel Bell Repòs, Pallars Fustes y Som Energia.

Lluïsa Moret, presidenta de la Diputació de Barcelona junto a Josep Rull, president del Parlament de Catalunya. / Sergi Alcazar

Unos premios con casi cuatro décadas de historia

El presidente de Pimec, Antoni Cañete, ha destacado que este nuevo récord de participación "demuestra el dinamismo, la capacidad de innovación y el compromiso del tejido empresarial catalán", ya que, a su juicio, cada candidatura "es un ejemplo del esfuerzo diario que realizan las pymes para crecer, transformarse y generar prosperidad".

Asimismo, ha explicado que la gala del próximo 30 de septiembre, además de la entrega de los premios empresariales, incluirá otros reconocimientos y distinciones especiales destinados a poner en valor iniciativas y trayectorias comprometidas con el desarrollo económico y social de Catalunya. El carácter solidario del evento se mantendrá, como es habitual. Todas las aportaciones recaudadas durante la gala se destinarán al programa Emppersona de la Fundació Pimec, un servicio de acompañamiento para empresarios y trabajadores autónomos que se encuentran en situación de desempleo o atraviesan graves dificultades y que ya ha atendido a cerca de 2.600 personas.

Antoni Cañete, president de Pimec, durante la reunión celebrada este martes en el Palau de la Musica Catalana, que ha contado con la presencia de Alícia Romero, consellera d’Economia i Finances, Xavier Comerma, director general adjunt i director territorial del Banc Sabadell y Josep Rull, president del Parlament de Catalunya, entre otros. / Sergi Alcazar

Los Premios Pimec celebraron su primera edición en 1987. Tal y como recordó el expresidente de la patronal Josep González durante la inauguración de la 30ª edición de los galardones, en 2017, "en la cena de 1987, los empresarios estaban preocupados por la reciente entrada en vigor del IVA, tras el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea, así como por la llegada del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE)". Según explicó entonces, aquellas inquietudes se enmarcaban en un contexto determinado por la designación de Barcelona como sede de los Juegos Olímpicos y por un incipiente proteccionismo impulsado por el entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan.

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Este año, el contexto empresarial está definido por el auge de la inteligencia artificial en las empresas, el impacto de la geopolítica, nuevamente condicionado por Estados Unidos y su presidente, Donald Trump, y la necesidad de adaptarse a los cambios globales. En este sentido, Cañete ha defendido que reconocer "el talento empresarial es también una manera de reivindicar el papel esencial de las pymes en el progreso económico y social de Catalunya y de reforzar la necesidad de seguir impulsando medidas que les permitan ganar dimensión, productividad y competitividad".