La vicepresidenta de Hipra, Maria del Mar Nogareda, recibe el Premio Empresaria en Catalunya

CaixaBank ha premiado a Maria del Mar Nogareda, de Hipra, con el Premio Empresaria en Catalunya. Con este reconocimiento, la entidad distingue el talento y la excelencia profesional de empresarias que son referentes en sus territorios por su trayectoria empresarial, capacidad de liderazgo y compromiso social. El jurado, formado por directivas y directivos de CaixaBank, ha elegido a la galardonada por su experiencia empresarial y por su contribución al crecimiento y la transformación de Hipra.

Maria del Mar Nogareda es la vicepresidenta de Hipra, compañía farmacéutica biotecnológica con sede en Amer (Girona), dedicada al desarrollo, producción y comercialización de soluciones para la salud animal y humana. Accionista de la empresa y vinculada a Hipra desde 1991, forma parte de la segunda generación de la compañía y acumula más de treinta años de trayectoria en ella. Bajo su liderazgo, Hipra se ha consolidado como un referente en prevención e inmunización y como una de las principales compañías mundiales en salud animal, con presencia en cerca de 100 países y una firme apuesta por la innovación y la internacionalización de las vacunas.

Tras esta fase regional, Maria del Mar Nogareda pasará a formar parte, junto con las otras doce premiadas, de la Comunidad Premio Empresaria en LinkedIn, una red impulsada por CaixaBank que fomenta el networking, el intercambio de experiencias y el acceso a iniciativas exclusivas para empresarias referentes de todo el país. Además, optará al galardón nacional. La empresaria que resulte ganadora de esta fase tendrá la oportunidad de participar en un evento internacional de alto nivel junto a empresarias líderes de todo el mundo.

Una década impulsando el liderazgo femenino empresarial

La entidad suma una década reconociendo el liderazgo femenino empresarial con el CaixaBank Premio Empresaria. En este tiempo, el galardón ha distinguido a empresarias de referencia como la presidenta de Grupo Mascaró, Lina Mascaró; la presidenta y directora creativa de Lola Casademunt, Maite Casademunt; la consejera delegada de Frit Ravich, Judith Viader; o la presidenta del Grupo Osborne y ganadora nacional de la pasada edición, Sofía Osborne, entre otras.

Historias como la de Maria del Mar Nogareda demuestran que el liderazgo empresarial femenino transforma compañías y genera referentes. Josep M. Gonzàlez — Director territorial de CaixaBank en Catalunya

El CaixaBank Premio Empresaria celebra este año su décima edición con el objetivo de reconocer el talento y la excelencia profesional de mujeres empresarias referentes en España. El galardón está dirigido a empresarias con al menos tres años de actividad, una facturación anual mínima de 1,5 millones de euros y una implicación directa en la gestión del negocio.

El acto de entrega del premio ha contado con la participación de Josep M. Gonzàlez, director territorial de CaixaBank en Catalunya, quien ha destacado que "historias como la de Maria del Mar Nogareda demuestran que el liderazgo empresarial femenino no solo transforma compañías, sino que genera referentes cercanos para otras mujeres y para las nuevas generaciones". En este sentido, ha añadido que "desde CaixaBank queremos acompañar a empresarias que, como Hipra, impulsan proyectos sólidos, con arraigo en el territorio y capacidad para abrir camino".

Estos premios se enmarcan en el programa de diversidad CaixaBank Wengage, un proyecto transversal desarrollado por personas de todos los ámbitos de la entidad y basado en la meritocracia y la promoción en igualdad de oportunidades. La iniciativa trabaja para fomentar y visibilizar la diversidad en todas sus dimensiones: de género, generacional, cultural, de personas con discapacidad o LGTBI, entre otras.

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Wengage incluye medidas internas para implicar y sensibilizar a toda la plantilla sobre el valor de la diversidad, fomentar la flexibilidad y la conciliación, construir una cultura inclusiva en la que todas las personas se sientan seguras y puedan desarrollar su talento, y reforzar el papel de la mujer mediante candidaturas equilibradas en los procesos de promoción interna y programas de mentoría femenina. Además, CaixaBank fue la primera empresa en España en obtener la certificación de AENOR por su programa de mentoría.