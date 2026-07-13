Ubisoft desmantela parte del equipo de Assassin's Creed: Black Flag y despide a 51 trabajadores en Barcelona

La empresa de desarrollo de videojuegos Ubisoft está ultimando un expediente de regulación de empleo (ERE) en sus oficinas de Barcelona para despedir a 51 empleados, casi un tercio de su plantilla. Los trabajadores denuncian que la compañía, de origen francés, está desmantelando parte del equipo que ha participado en el diseño y lanzamiento del juego Assassin's Creed Black Flag Resynced, una de las sagas más icónicas de la franquicia y que ha recibido buenas críticas por parte de los usuarios. El comtié de empresa encara la última semana de negociación del periodo de consultas, denuncia que la dirección les está ofreciendo indemnizaciones mínimas y "pírricas" recolocaciones y ha convocado tres días de huelga para tratar de desencallar el expediente.

La compañía ha decidido activar un plan de reestructuraciones y las oficinas de Barcelona son una de las plazas afectadas. La buena acogida que está recibiendo el 'remake' de este videojuego de la saga Assassin's Creed no han evitado que parte de su equipo sea cesado. El propio Ubisoft lucía la semana pasada mediante un comunicado que "se vendieron dos millones de copias del juego el primer día tras su lanzamiento, el 9 de julio. El juego ocupó el primer puesto en Twitch el 9 de julio y alcanzó un máximo de 99.451 jugadores simultáneos en Steam en las primeras 24 horas tras su lanzamiento, lo que lo convierte en el título de Assassin's Creed con mayor número de jugadores simultáneos jamás registrado en esa plataforma".

Este videojuego fue desarrollado a tres bandas entre las oficinas de Singapur, las de Quebec y las de Barcelona. Si bien las dos primeras cargaron con la parte troncal del diseño, la capital catalana jugó un papel elemental, con la creación de los ambientes submarinos -es un videojuego de piratas en formato aventura- y apoyo en el sistema de combate. "Ubisoft nos ha dicho que, como estudio, no nos puede reubicar ahora mismo en otros proyectos", afirman desde la CGT. El expediente, justificado causas organizativas, prevé despedir a 51 empleados de una plantilla total de 174 trabajadores ubicados en la capital catalana, según explican fuentes consultadas de la CGT.

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Barcelona es una de las múltiples plazas donde este estudio -uno de los más importantes de la industria mundial del videojuego- tiene oficinas. Según su última memoria publicada, cuenta con estudios en 27 países y emplea a casi 18.000 personas. En Barcelona opera bajo la mercantil Ubi Studios SL, registró ante el Departament de Treball su expediente el pasado 19 de junio y el periodo de consultas finaliza este domingo.