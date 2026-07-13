Trabajar en cruceros: una alternativa laboral con sueldos de hasta 15.000 euros y gastos cubiertos

Son cada vez más los trabajadores que buscan empleo de forma exhaustiva, con la esperanza de obtener un sueldo atractivo y que les permita mantener un estilo de vida cómodo.

Aun así, el marco actual plantea una situación compleja, en la que los salarios aumentan, pero acompañados de subidas en los precios. En vista de ello, los puestos de trabajo con sueldos elevados se convierten en grandes alternativas para muchos.

Una alternativa laboral con sueldos competitivos

Un ejemplo de ello es ser personal de crucero, ya sea camarero, cocinero o médico, entre muchos otros empleos relacionados. En este sentido, el sueldo puede variar bastante según la función desempeñada dentro de la embarcación.

La brecha entre el sueldo básico de un trabajador de apoyo y un alto cargo del crucero puede ser considerable, con hasta 22.500 dólares mensuales de diferencia, es decir, unos 19.671 euros entre un puesto y otro.

Un factor a tener en cuenta es que los gastos de alojamiento, comida y servicios médicos corren a cargo del crucero, por lo que los empleados no tienen que asumirlos. De esta forma, el trabajador puede ahorrarse una proporción mayor de su salario.

Desde 4.000 hasta 15.000 euros mensuales

Por otro lado, ser personal de crucero permite a muchas personas obtener sueldos más elevados, sobre todo si vienen de países donde los salarios son muy reducidos. En ciertos casos, pueden ganar entre dos y ocho veces más del equivalente de un sueldo en sus países de origen.

Algunos expertos aclaran que un gran capitán gana entre 12.000 y 15.000 dólares al mes, mientras que el personal de apoyo en cocina o servicio de camarotes puede obtener entre 1.200 y 2.500 dólares mensuales.

En otros casos, si hablamos de puestos intermedios, los jefes de limpieza pueden cobrar entre 4.000 y 7.000 dólares al mes, y para los jefes de cocina el sueldo oscilaría entre los 5.000 y 9.000 dólares mensuales.

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Con todo ello, elementos clave como el sueldo recibido o las condiciones laborales pueden ser muy diferentes en función de la compañía marítima o el país para el que se esté trabajando.