Telefónica Alemania plantea el despido de alrededor de 1.000 trabajadores, el 15% de su plantilla

La filial alemana de Telefónica, que opera en el país bajo la marca O2, estudia reducir su plantilla en alrededor de 1.000 empleados. El ajuste supondría la salida de cerca del 15% de los más de 6.800 profesionales que integran actualmente su equipo en Alemania, según adelantaron los medios germanos Teltarif.de y Handelsblatt.

"Actualmente estamos inmersos en una transformación integral de nuestra empresa, cuyo objetivo es asegurar nuestra competitividad a largo plazo y nuestra viabilidad futura", apuntan fuentes de Telefónica Alemania en declaraciones recogidas por Europa Press.

En el marco de este proceso, la compañía está analizando y negociando "diversas medidas" con los representantes de los trabajadores. No obstante, la operadora ha evitado concretar el alcance de las actuaciones, su posible impacto o los plazos previstos.

"Por respeto a las conversaciones en curso y a nuestros empleados y socios, no haremos comentarios sobre medidas específicas, posibles impactos ni plazos por el momento", señalaron las mismas fuentes.

La empresa aseguró que informará en primer lugar al comité de empresa, a la plantilla y a sus socios comerciales. Posteriormente, cuando exista un interés general, trasladará también la información a la opinión pública.

El impacto del fin del contrato con 1&1

Uno de los factores que explican este ajuste financiero y laboral es la finalización del contrato mayorista de arrendamiento de red con la operadora competidora 1&1, que era el principal cliente de la infraestructura de Telefónica en el mercado alemán.

Tras concluir el acuerdo por el que 1&1 utilizaba la red de O2 Telefónica, la compañía alcanzó una alianza con Vodafone que ha supuesto la migración de aproximadamente 12 millones de líneas móviles hacia la infraestructura de este último operador.

La pérdida de este cliente mayorista ha reducido la actividad de Telefónica Alemania y ha afectado a los resultados de la compañía, con sede en Múnich. Su cartera comercial propia está compuesta por unos 18 millones de accesos móviles de contrato, a los que se suman los segmentos de prepago y empresas.

Según Handelsblatt, la salida de 1&1 contribuyó a que los ingresos anuales de la filial descendieran un 3,8%, hasta los 8.200 millones de euros. Por su parte, el resultado bruto de explotación —Ebitda— se redujo un 8,8%, hasta situarse en 2.500 millones de euros.

La operadora tampoco dispone de una infraestructura propia de red fija para prestar servicios de banda ancha, por lo que debe alquilar accesos a otras compañías del mercado. Esta circunstancia explica el menor peso de este negocio dentro de su actividad global.

Un nuevo plan de transformación

Santiago Argelich Hesse asumió la dirección general de Telefónica Alemania a finales de 2025, en sustitución de Markus Haas. Desde entonces, el nuevo consejero delegado ha puesto en marcha una reestructuración que incluye la reducción del consejo de administración, que ha pasado de siete a seis miembros, y la ejecución de un plan de transformación corporativa.

El proceso se desarrolla en un contexto especialmente complejo para el mercado alemán de las telecomunicaciones. Las operadoras están incrementando los volúmenes de datos incluidos en sus tarifas sin elevar los precios finales, debido al elevado grado de madurez y saturación del sector de la telefonía móvil, que dificulta la aplicación de subidas tarifarias significativas.

Al mismo tiempo, las compañías encuentran cada vez más dificultades para rentabilizar las inversiones destinadas al despliegue y la mejora de sus infraestructuras. La cobertura de red ha dejado de percibirse como un elemento diferenciador y se considera ya un estándar básico del servicio.

La situación también ha obligado a otros operadores a acometer ajustes. Vodafone Alemania, por ejemplo, ha desarrollado durante los últimos tres ejercicios un programa de reestructuración que ha afectado a unos 3.000 empleados.

O2 recorta distancias en cobertura

A pesar de las dificultades financieras y comerciales, O2 Telefónica ha mejorado significativamente la cobertura de su red en Alemania.

Según los datos de la Agencia Federal de Redes correspondientes a diciembre, la compañía alcanzaba el 88,6% del territorio alemán con su red 4G y el 76,2% con la tecnología 5G.

La distancia respecto a Deutsche Telekom se ha reducido de forma considerable. La cobertura de esta última se sitúa en el 92,5% para 4G y en el 87,9% para 5G. Vodafone, por su parte, alcanza el 91,7% del territorio con 4G y el 75,7% con 5G.

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Hace apenas unos años, O2 ocupaba la última posición entre los tres grandes operadores alemanes en materia de cobertura. Desde entonces, la filial de Telefónica ha logrado acortar distancias y mejorar de manera notable el alcance de su infraestructura móvil.