Industria aeroespacial
Pangea pone en marcha una fábrica de propulsores espaciales en l’Hospitalet de Llobregat
La empresa ha invertido 1 millón de euros en este espacio de 1.000 metros cuadrados que marca un punto de inflexión en su historia de crecimiento
Pangea busca terrenos para crecer y dar el salto a EEUU
Hacía tiempo que buscaban demostrar que ya no son solo una tecnológica que diseña, sino que puede fabricar productos reales de propulsión. Y, desde este lunes oficialmente, tienen el modo de hacerlo: Pangea Propulsion (antes Pangea Aerospace) acaba de inaugurar la nave donde fabricará un producto que hasta ahora montaba casi artesanalmente y en forma de prototipo en unas oficinas en la Zona Franca de Barcelona.
Tan significativo es el hito, que el acto de inauguración ha contado con la asistencia del Ministro de Industria y Turismo del Gobierno de España, Jordi Hereu; el conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper; el alcalde de l’Hospitalet de Llobregat –municipio donde se encuentra la nave–, David Quirós; y otros tantos cargos públicos de estas tres administraciones y de fuera de España, como son los cónsules generales de Alemania y Francia y el cónsul de Italia en Barcelona. También el teniente general Miguel Iborra Ruiz o el director general del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), Enrique Campo Loarte, en un visible ejemplo de cuan fina es hoy en día la frontera entre la tecnología especial y aquella pensada para la defensa de un país.
“Cuando hablas con potenciales clientes, está bien poder hacer una demostración de lo que eres capaz de hacer, pero asegurar la repetibilidad y probar que puedes hacer 20 productos más, es garantizarle nuestra capacidad”, sostiene Adrià Argemí, cofundador y consejero delegado de Pangea Propulsion. Y que a ellos les vaya bien es igualmente un logro para un país y una comunidad completamente volcados en destacar en la carrera tecnológica y espacial de Europa, de ahí la amplia presencia institucional en la nave este lunes.
Se trata de una instalación de unos 1.000 metros cuadrados cerca del recinto Gran Vía de Fira de Barcelona, en el que la empresa ha invertido aproximadamente 1 millón de euros y en el que prevé tener que destinar entre 5 y 7 millones de euros en los próximos tres años.
Entrega de los primeros productos
Pangea diseña sistemas de propulsión espacial para que los cohetes vayan y se muevan por el espacio, caracterizados por ser más eficientes que los convencionales y por incorporar en el proceso de fabricado la impresión 3D. “Ahora estamos por entregar los primeros productos y, para entregarlos, necesitamos un sitio donde montarlos, de ahí la necesidad de tener una parte industrial donde hacer el ensamblaje, la integración y la validación final previa a la entrega al cliente”, se explica Argemí.
En la nave tienen distintas zonas para hacer cada una de estas tareas, también una sala blanca, aunque pronto empezarán a montar una segunda. De hecho, la idea es ir adaptando el espacio a las necesidades que vayan teniendo una vez se vayan multiplicando sus contratos. Pangea ya factura: terminó 2025 con 4 millones de euros de ingresos, pero espera crecer de golpe hasta los 10 millones de euros este 2026 si ata determinados contratos que está negociando ahora mismo.
“Toda nuestra cadena de suministro es Europa, siempre intentamos que apoyarnos en elementos locales”, responde Argemí, a la observación de que en Catalunya cada vez es menos común la fabricación local. “Nos interesa que nuestros proveedores crezcan con nosotros”, se explaya, sumando a la lista de ‘pros’ la agilidad que da el tejido de proximidad a la hora de responder a ciertas necesidades.
Suscríbete para seguir leyendo
- Escándalo en 'Malas lenguas': Cintora hace llorar a su tertuliana Marta Gómez Montero y provoca que abandone el plató: 'No me vas a humillar más, prefiero comer mierda
- No me vas a volver a humillar': Los motivos por los que Marta Gómez Montero abandonó el plató del 'Malas lenguas Noche' de Jesús Cintora
- Jhonny Mancilla, profesor: 'Estamos ante una generación de jóvenes para quienes la escuela clásica ya no da respuesta
- Agentes de paisano controlan el Mercat de Sant Antoni para regular la compraventa ilegal de cromos
- Una casa de 482 metros por 21.600 euros y otros inmuebles olvidados del Estado en Tarragona
- Cierre de un histórico parque de atracciones: llevaba 36 años funcionando
- Kitchen está valorada, cerrada y para enjuiciar, esa pieza ya no tiene relevancia' dijo el juez Piña al conocer nuevos audios sobre Cospedal
- La renuncia de Sony al videojuego físico pone las tiendas especializadas de los Encants y Sant Antoni a un paso del 'vintage