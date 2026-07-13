Pangea pone en marcha una fábrica de propulsores espaciales en l’Hospitalet de Llobregat

Hacía tiempo que buscaban demostrar que ya no son solo una tecnológica que diseña, sino que puede fabricar productos reales de propulsión. Y, desde este lunes oficialmente, tienen el modo de hacerlo: Pangea Propulsion (antes Pangea Aerospace) acaba de inaugurar la nave donde fabricará un producto que hasta ahora montaba casi artesanalmente y en forma de prototipo en unas oficinas en la Zona Franca de Barcelona.

Tan significativo es el hito, que el acto de inauguración ha contado con la asistencia del Ministro de Industria y Turismo del Gobierno de España, Jordi Hereu; el conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper; el alcalde de l’Hospitalet de Llobregat –municipio donde se encuentra la nave–, David Quirós; y otros tantos cargos públicos de estas tres administraciones y de fuera de España, como son los cónsules generales de Alemania y Francia y el cónsul de Italia en Barcelona. También el teniente general Miguel Iborra Ruiz o el director general del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), Enrique Campo Loarte, en un visible ejemplo de cuan fina es hoy en día la frontera entre la tecnología especial y aquella pensada para la defensa de un país.

“Cuando hablas con potenciales clientes, está bien poder hacer una demostración de lo que eres capaz de hacer, pero asegurar la repetibilidad y probar que puedes hacer 20 productos más, es garantizarle nuestra capacidad”, sostiene Adrià Argemí, cofundador y consejero delegado de Pangea Propulsion. Y que a ellos les vaya bien es igualmente un logro para un país y una comunidad completamente volcados en destacar en la carrera tecnológica y espacial de Europa, de ahí la amplia presencia institucional en la nave este lunes.

Adrià Argemí, consejero delegado de Pangea, muestra uno de sus sistemas a las autoridades / MANU MITRU / EPC

Se trata de una instalación de unos 1.000 metros cuadrados cerca del recinto Gran Vía de Fira de Barcelona, en el que la empresa ha invertido aproximadamente 1 millón de euros y en el que prevé tener que destinar entre 5 y 7 millones de euros en los próximos tres años.

Entrega de los primeros productos

Pangea diseña sistemas de propulsión espacial para que los cohetes vayan y se muevan por el espacio, caracterizados por ser más eficientes que los convencionales y por incorporar en el proceso de fabricado la impresión 3D. “Ahora estamos por entregar los primeros productos y, para entregarlos, necesitamos un sitio donde montarlos, de ahí la necesidad de tener una parte industrial donde hacer el ensamblaje, la integración y la validación final previa a la entrega al cliente”, se explica Argemí.

En la nave tienen distintas zonas para hacer cada una de estas tareas, también una sala blanca, aunque pronto empezarán a montar una segunda. De hecho, la idea es ir adaptando el espacio a las necesidades que vayan teniendo una vez se vayan multiplicando sus contratos. Pangea ya factura: terminó 2025 con 4 millones de euros de ingresos, pero espera crecer de golpe hasta los 10 millones de euros este 2026 si ata determinados contratos que está negociando ahora mismo.

“Toda nuestra cadena de suministro es Europa, siempre intentamos que apoyarnos en elementos locales”, responde Argemí, a la observación de que en Catalunya cada vez es menos común la fabricación local. “Nos interesa que nuestros proveedores crezcan con nosotros”, se explaya, sumando a la lista de ‘pros’ la agilidad que da el tejido de proximidad a la hora de responder a ciertas necesidades.