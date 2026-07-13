Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
PrimitivaIncendios forestalesBarcelonaBegoña GómezAitana y Mago PopVía LácteaSant Feliu GuixolsGasMundialRafa Nadal
instagramlinkedin

Vivienda

Paneque entrega las llaves de 46 viviendas de alquiler asequible en Malgrat de Mar (Barcelona)

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, en la visita a las viviendas

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, en la visita a las viviendas / GOVERN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Europa Press

Europa Press

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha entregado este lunes las llaves de 46 viviendas dotacionales de alquiler asequible en la calle Isaac Albéniz de Malgrat de Mar (Barcelona).

La promoción ha tenido un coste de 4,7 millones de euros y la renta mensual de las viviendas oscila entre los 255 y los 469 euros, ha informado el Govern en un comunicado.

Paneque ha destacado que cada promoción que se pone en marcha es "una pieza más de una estrategia de país que tiene el objetivo de incrementar la oferta de vivienda protegida" y ha defendido que una casa es dignidad y supone sentirse vinculado con el barrio y la ciudad.

La consellera ha estado acompañada por la alcaldesa del municipio, Sònia Viñolas, que ha afirmado que "ningún proyecto de estas dimensiones es posible sin la suma de esfuerzos".

El proyecto es una colaboración público-privada en la que el ayuntamiento ha cedido el suelo a la empresa Visoren Copisa, con un derecho de superficie de 35 años.

Noticias relacionadas

De las 46 viviendas 11 se han reservado para jóvenes hasta los 35 años y otras 11 para colectivos con especial dificultad para acceder a la vivienda, y los pisos tienen una superficie útil de entre 36,9 y 73,04 m2.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Escándalo en 'Malas lenguas': Cintora hace llorar a su tertuliana Marta Gómez Montero y provoca que abandone el plató: 'No me vas a humillar más, prefiero comer mierda
  2. No me vas a volver a humillar': Los motivos por los que Marta Gómez Montero abandonó el plató del 'Malas lenguas Noche' de Jesús Cintora
  3. Cierre de un histórico parque de atracciones: llevaba 36 años funcionando
  4. Jhonny Mancilla, profesor: 'Estamos ante una generación de jóvenes para quienes la escuela clásica ya no da respuesta
  5. Agentes de paisano controlan el Mercat de Sant Antoni para regular la compraventa ilegal de cromos
  6. España se asegura un suministro masivo de gas durante quince años con contratos para la llegada de 2.250 barcos
  7. Una casa de 482 metros por 21.600 euros y otros inmuebles olvidados del Estado en Tarragona
  8. Kitchen está valorada, cerrada y para enjuiciar, esa pieza ya no tiene relevancia' dijo el juez Piña al conocer nuevos audios sobre Cospedal

Paneque entrega las llaves de 46 viviendas de alquiler asequible en Malgrat de Mar (Barcelona)

Paneque entrega las llaves de 46 viviendas de alquiler asequible en Malgrat de Mar (Barcelona)

La vicepresidenta de Hipra, Maria del Mar Nogareda, recibe el Premio Empresaria en Catalunya

La vicepresidenta de Hipra, Maria del Mar Nogareda, recibe el Premio Empresaria en Catalunya

El petróleo se dispara un 6% tras las nuevas amenazas de Trump sobre Ormuz

El petróleo se dispara un 6% tras las nuevas amenazas de Trump sobre Ormuz

CaixaBank firma una alianza con el grupo de Calzedonia y Tezenis para expandir su nuevo sistema de pagos

CaixaBank firma una alianza con el grupo de Calzedonia y Tezenis para expandir su nuevo sistema de pagos

Criteria relanza sus inversiones en 'start-ups' científicas y tecnológicas

Criteria relanza sus inversiones en 'start-ups' científicas y tecnológicas

Las 5 claves de la reforma del Govern para acabar con la burocracia urbanística

Las 5 claves de la reforma del Govern para acabar con la burocracia urbanística

El Govern quiere reducir de un año a un mes las licencias urbanísticas para impulsar vivienda e industria

El Govern quiere reducir de un año a un mes las licencias urbanísticas para impulsar vivienda e industria

Cuando el fútbol decide tus vacaciones: las reservas se disparan cuando un país queda eliminado del Mundial

Cuando el fútbol decide tus vacaciones: las reservas se disparan cuando un país queda eliminado del Mundial