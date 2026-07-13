Paneque entrega las llaves de 46 viviendas de alquiler asequible en Malgrat de Mar (Barcelona)

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha entregado este lunes las llaves de 46 viviendas dotacionales de alquiler asequible en la calle Isaac Albéniz de Malgrat de Mar (Barcelona).

La promoción ha tenido un coste de 4,7 millones de euros y la renta mensual de las viviendas oscila entre los 255 y los 469 euros, ha informado el Govern en un comunicado.

Paneque ha destacado que cada promoción que se pone en marcha es "una pieza más de una estrategia de país que tiene el objetivo de incrementar la oferta de vivienda protegida" y ha defendido que una casa es dignidad y supone sentirse vinculado con el barrio y la ciudad.

La consellera ha estado acompañada por la alcaldesa del municipio, Sònia Viñolas, que ha afirmado que "ningún proyecto de estas dimensiones es posible sin la suma de esfuerzos".

El proyecto es una colaboración público-privada en la que el ayuntamiento ha cedido el suelo a la empresa Visoren Copisa, con un derecho de superficie de 35 años.

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De las 46 viviendas 11 se han reservado para jóvenes hasta los 35 años y otras 11 para colectivos con especial dificultad para acceder a la vivienda, y los pisos tienen una superficie útil de entre 36,9 y 73,04 m2.