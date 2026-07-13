Nicolás, extrabajador de McDonald's: "La clave no es cuánto te pagan por hora, sino cuántas horas reales te contratan"

Es habitual para muchas personas recurrir a la hostelería o la restauración como alternativas de empleo, tanto por su alta demanda de trabajadores, como por la necesidad de obtener ingresos siendo joven.

La razón de ello suele ser cubrir los gastos educativos o comenzar a tener independencia económica. Este es el caso de Nicolás, exempleado de McDonald's España, que muestra en sus redes sociales cómo funciona un puesto de trabajo en la empresa, los tipos de contrato y el día a día.

Diferentes sueldos según el puesto y las horas contratadas

Nicolás comenzó a trabajar en la cadena de comida rápida el 1 de julio de 2010, finalizando su contrato en diciembre de 2020. De esta forma, estuvo cerca de 10 años en la empresa, mientras compaginaba su empleo con los estudios.

"Debuté con 17 años en McDonald’s estando en cuarto de la ESO e hice toda mi carrera educativa: los dos años de bachillerato, los 4 años de carrera, un año más que hice yo aparte y encima el año que hice el máster en Madrid", comenta en su canal de YouTube.

Ahora bien, en lo que se refiere a sueldos, el experto aclara que existen diferentes niveles de salario, que pueden variar según el puesto desempeñado, categoría y las horas contratadas.

"El máximo sería de 21.630 euros brutos anuales y el mínimo estamos hablando de unos 17.000 euros", señala, basándose en la tabla oficial de salarios.

La importancia del tipo de contrato y las horas reales

De hecho, uno de los puntos clave serían las horas de trabajo, ya que no es habitual comenzar con un contrato de 40 horas semanales, sino con jornadas parciales de 15, 20, 25 o incluso 30 horas, por lo que el salario puede ser muy diferente.

"La clave no es cuánto te pagan por hora, sino cuántas horas reales te contratan", asegura. Además, el extrabajador aclara que el contrato a tiempo parcial es muy común en McDonald's, así como los periodos de prueba cortos, de una o dos semanas como máximo.

A su vez, en estos periodos iniciales la empresa suele ofrecer el sueldo máximo posible, con la intención de que el empleado se quede en la empresa. Una vez que el empleado se mete de lleno en el negocio, la carga de trabajo puede ser elevada.

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Con ello, Nicolás señala un contexto laboral marcado por la rutina, así como por la presión, muy presente en el sector de la restauración. Aún con ello, admite que la rotación de puestos permite suavizar el ambiente de trabajo, haciendo más dinámica la profesión.