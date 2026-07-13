Funcas eleva al 2,3% el crecimiento de España en 2026 y sitúa la inflación en el 3,2%

El Panel de Funcas ha revisado al alza en una décima su previsión de crecimiento de la economía española para 2026, hasta el 2,3%, apoyado en la fortaleza de la demanda nacional, que compensará parcialmente la aportación negativa del sector exterior.

La actualización responde a la resistencia mostrada por la economía en el segundo trimestre, para el que los analistas estiman un avance del PIB del 0,5%, una décima más de lo calculado en la anterior edición del Panel.

No obstante, los expertos anticipan una pérdida de impulso durante la segunda mitad del ejercicio, con crecimientos trimestrales del 0,4% tanto entre julio y septiembre como en el último trimestre del año.

De cara a 2027, el consenso de los 19 servicios de estudios consultados mantiene sin cambios su previsión de crecimiento en el 2%. La desaceleración se explicaría por el menor dinamismo de la inversión y del consumo, tanto público como privado.

En este escenario, la demanda nacional aportaría 2,1 puntos porcentuales al crecimiento, mientras que el sector exterior restaría una décima.

El Panel también constata una mejora en la percepción de los riesgos. Mientras que en la anterior encuesta predominaba la posibilidad de que el crecimiento se desviase a la baja, ahora la mayoría de los analistas considera que los riesgos están equilibrados o presentan un sesgo favorable.

La inflación media alcanzará el 3,2%

En materia de precios, los panelistas prevén un ligero repunte de la inflación general durante los próximos meses. La tasa media se situaría en el 3,2% en 2026, una décima más que en la anterior estimación, mientras que el dato interanual de diciembre alcanzaría el 3%.

Para 2027, el consenso espera que la inflación media se modere hasta el 2,3% y que la tasa interanual cierre diciembre en el 2,1%.

La inflación subyacente, que excluye los componentes más volátiles, se situaría en el 2,7% este año y descendería hasta el 2,5% el próximo ejercicio.

El paro bajará al 10%

En el mercado laboral, Funcas prevé que el empleo aumente un 2% en 2026 y un 1,5% en 2027. La tasa media de paro se reduciría hasta el 10% este año y continuaría descendiendo hasta el 9,6% el siguiente, sin cambios respecto a las previsiones publicadas en la anterior edición del Panel.

En cuanto a las cuentas públicas, los analistas calculan que el déficit se situará en el 2,5% del PIB en 2026 y en el 2,4% en 2027.

Las previsiones presentan, sin embargo, una elevada dispersión. Para este año, las estimaciones oscilan entre el 2,1% y el 2,9% del PIB, mientras que para 2027 se mueven entre el 2% y el 2,8%.

Pausa en las subidas de tipos

En el ámbito internacional, los analistas han incorporado a sus previsiones el cambio de escenario derivado del acuerdo en Oriente Medio, aunque mantienen la cautela.

El consenso considera que el entorno exterior seguirá siendo desfavorable durante los próximos meses, tanto dentro de la Unión Europea como en el resto de los mercados internacionales.

La moderación de la inflación en Europa permitiría, no obstante, anticipar una pausa en las subidas de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) después del incremento de junio, que situó la facilidad de depósito en el 2,25%.

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Los analistas esperan que este tipo de referencia se mantenga estable. También prevén que el euríbor a doce meses, situado actualmente en torno al 2,7%, descienda gradualmente hasta aproximarse al 2,5% al cierre de 2027.