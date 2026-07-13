La diadema para tratar un ictus de Time is Brain capta 3 millones de euros para su llegada a los hospitales

Dice de él, uno de sus colegas, que es uno de los ‘Papas’ del universo del ictus. “Es una de esas 15 o 20 personas en el mundo que dictan cátedra sobre lo que hay que hacer en caso de ictus, lo que en universo médico se suele llamar ‘key opinión leader’ [líder de opinión clave]”, describe, esta misma voz, a uno de los investigadores catalanes detrás de un invento que podría cambiar la forma de detectar y tratar un derrame cerebral. Estuvieron años investigando sobre ello, en el Hospital Germans Trias i Pujol de Barcelona, Antoni Dávalos, Jaume Coll y Alicia Martínez, hoy cofundadores de Time is Brain, además de su director científico, el primero; y su consejera delegada, la última.

La empresa acaba de cerrar una operación de financiación por la que recibe 3 millones de euros del fondo holandés The Foundry, el israelí Intempo Ventures y de una operación de ‘crowdfunding’ llavada a cabo a través de Capital Cell, además de socios que ya habían invertido antes en la compañía. El dinero es una forma de poner en marcha la fase de llegada al mercado, ahora que su dispositivo ha recibido la autorización CE de la Unión Europea, es decir, el sello que determina que su invento es fiable.

La neuróloga Alicia Martínez, cofundadora y consejera delegada de Time is Brain / Time is Brain

“Hoy en día, cuando un paciente sufre un ictus, la única manera de ver lo que está ocurriendo en el cerebro es mediante el diagnóstico por imagen, lo que todo el mundo conoce como un TAC”, introduce Blas Díaz, director de operaciones de la empresa. Sin embargo, “estas máquinas solo están en algunos hospitales, no están presentes en las salas de operaciones, y tampoco en ámbito prehospitalario”, indica este mismo responsable, que señala, además, otra limitación: este tipo de diagnóstico por imagen captura lo que está pasando en el cerebro en un momento concreto, pero no hay forma de disponer de esa información de forma continua durante rato.

Conocida esta realidad por los neurólogos, y habiendo detectado estos tres en concreto que disponían de cantidad de neuroseñales que sospechaban que podían tener utilidad en este caso, la doctora Martínez decidió realizar su tesis doctoral investigando el asunto. Su conclusión fue que estas señales tenían una correlación más alta que un TAC cuando alguien estaba sufriendo un infarto cerebral. Time is Brain es la forma de convertir esta investigación en una empresa, cuyo centro es un sistema que mediante una diadema, un parche colocado en la mano y una tablet es capaz de detectar y monitorizar un ictus, y de hacerlo en el momento del triaje o de evaluación de una urgencia.

La empresa catalana Time is Brain muestra su diadema para medir lo que ocurre durante un ictus, en el Mobile World Congress 2025 / Jordi Otix / EPC

“Hemos creado una herramienta que es como el electrocardiograma cuando alguien tiene un infarto, pero en la cabeza”, resume Díaz. La plataforma con sede en el Barcelona Health Hub ha superado los ensayos clínicos en hospitales de España, y van a empezar a hacer lo propio en Australia, un país repleto de zonas remotas donde un invento así marcaría mucho la diferencia.

Futura llegada a Estados Unidos

Mientras, aquí empezarán a fabricar los dispositivos después del verano y comenzarán a hablar con hospitales para intentar introducir la solución en el sistema europeo. “La acogida ha sido muy buena”, reflexiona, cauteloso, el director de operaciones de Time is Brain, tras el éxito que han tenido las publicaciones científicas publicadas al respecto o las presentaciones en congresos médicos.

En paralelo, trabajan en una ronda de inversión más cuantiosa para poder financiar la llegada de su dispositivo a Estados Unidos, un mercado clave en este sector, donde las pruebas de concepto en hospitales pueden llegar a seis entre cinco y seis veces más caras en Europa. El siguiente paso será la expansión internacional del producto.

"Creemos que el futuro de la atención al ictus combinará la imagen con inteligencia neurológica continua, ayudando a los clínicos a tomar decisiones más rápidas y mejor informadas cuando cada segundo cuenta", afirma la neuróloga y emprendedora Alicia Martínez. "La imagen sigue siendo fundamental en la atención al ictus, pero solo proporciona una parte del cuadro clínico", completa el doctor Antoni Dávalos. "La evaluación continua de la función cerebral ofrece información complementaria que puede apoyar las decisiones terapéuticas a lo largo del recorrido del paciente", completa.