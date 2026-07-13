Criteria relanza sus inversiones en 'start-ups' científicas y tecnológicas

Criteria, el brazo inversor de La Caixa, ha decidido dar un nuevo impulso a su negocio de inversión en 'start-ups' para facilitar el crecimiento de compañías emergentes de base científica y tecnológica con alto potencial de crecimiento. Según ha informado hoy en un comunicado, el hólding empresarial lo llevará a cabo a través de los fondos Criteria Bio Ventures y Criteria Venture Tech, en los que aspira a invertir hasta 300 millones de euros en empresas innovadoras en las fases iniciales de actividad. Criteria tiene el objetivo de impulsar terapias y tecnologías transformadoras que puedan tener un impacto positivo en la sociedad.

Estas inversiones se centrarán prioritariamente en España y Portugal y de forma selectivo en Europa y Norteamérica. Actualmente, cerca del 70% del valor de la cartera corresponde a inversiones en España. En el marco del Plan Estratégico 2030, CriteriaCaixa también ha acordado cambiar el nombre de la gestora de 'venture capital' (capital riesgo) que gestiona los dos fondos para adaptarla a la realidad actual de la compañía. Así, Caixa Capital Risc -fundada en 2002 y propiedad al 100% del brazo inversor de la Fundació La Caixa- pasará a operar bajo la marca Criteria Capital Risc.

Este cambio de marca no comportará modificaciones a la estructura ni a la cartera de la gestora, que es uno de los inversores de referencia en el mercado de capital riesgo en la península ibérica desde hace dos décadas. A través de sus dos vehículos especializados, Criteria Capital Risc lleva a cabo una gestión activa de sus inversiones mediante la presencia en los órganos de gobierno de sus participadas y su foco en la generación de valor. La entidad aporta también apoyo estratégico y conocimiento especializado, así como solidez financiera.

Criteria Capital Risc y sus dos fondos de inversión forman parte de la Cartera de Inversiones Alternativas de Criteria. Esta apuesta pretende diversificar las carteras Fundacional (CaixaBank) y de Inversiones Relevantes (otras cotizadas).

Las participadas más relevantes de CaixaBank son Minoryx Therapeutics, Adaptam Therapeutics o Arboleris Pharma, en el caso de las inversiones en el campo biotecnológico; e Ipronics, Immfly o KD en el campo del 'deep tech'.