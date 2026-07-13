ACS, la constructora presidida por Florentino Pérez, negocia la compra de gran parte del capital de Openchip

El capital que necesita Openchip para terminar de desarrollar unos chips llamados a marcar la diferencia en la carrera tecnológica española y europea podría venir de ACS, la constructora que preside Florentino Pérez, máximo responsable, a su vez, del Real Madrid. Este empresario posee casi un 15% del capital de la constructora, junto a Criteria Caixa, que es dueña de otro 10%, y Blackrock, que tiene algo menos de un 5%. Todos ellos estarían negociando que ACS adquiriera una participación, si no mayoritaria, de mínimo un 40% de la tecnológica con sede en Barcelona, según publica este lunes 'El Confidencial'.

"Openchip mantiene conversaciones con diversos socios y potenciales inversores como parte de su estrategia de crecimiento", responde la compañía a preguntas de EL PERIÓDICO, declinando hacer "comentarios sobre especulaciones y rumores de mercado" y comprometiéndose a ofrecer "información actualizada, si se produce algún avance significativo".

Esta empresa fundada entre el Barcelona Supercomputing Center (BSC) y el grupo tecnológico GTD siempre ha sido clara en cuanto a que convertirse en el campeón tecnológico que aspira a ser requiere de mucho capital. Se la ha definido, de hecho, como la Nvidia europea, siendo esta compañía estadounidense la líder y referente mundial en el diseño de chips y otros soportes para la inteligencia artificial (IA).

El último movimiento en este sentido ha sido cerrar un acuerdo por el que la Generalitat de Catalunya invirtió una cantidad no publicada de dinero a cambio de ser dueña del 5% de su capital y Gobierno de España invirtió 115 millones de euros en comprar otra parte no especificada de la compañía.

"El objetivo de la operación es reforzar la autonomía estratégica de Europa en tecnologías críticas mediante el desarrollo de soluciones abiertas y eficientes de arquitectura de chips", se explayaba entonces Openchip en un comunicado. "También pretende ampliar la presencia española y europea en la industria microelectrónica y fortalecer las capacidades tecnológicas e industriales del continente", proseguía la compañía dirigida por Cesc Guim.

ACS y los centros de datos

La tecnológica, que cuenta con una plantilla de 300 personas y prevé tener listos sus primeros chips este 2026, se encuentra precisamente en un momento de reestructuración y profesionalización, al estar constituyendo un consejo de administración para el que han fichado a Tobías Martínez, empresario artífice del crecimiento de Cellnex Telecom. La entrada de otros socios privados en el capital sería otro movimiento en esta dirección, uno en el que, de hecho, hace tiempo que trabaja la compañía.

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ACS es actualmente una de las grandes constructoras de centros de datos, y sus dos primeros accionistas, Florentino Pérez y CriteriaCaixa, hicieron público hace unos meses que pretendían invertir hasta 700 millones de euros en un nuevo plan estratégico de crecimiento cuyo elemento central será el desarrollo de infraestructura digital y tecnológica, lo que incluye no solo los centros de datos, sino infraestructura de chips o relacionada con la IA.