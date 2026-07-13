Cirsa entra en Paraguay con la compra de una participación mayoritaria en Slots del Sol

Cirsa ha adquirido una participación mayoritaria en Slots del Sol, considerado el principal operador de casino online de Paraguay, según ha informado la compañía. Slots del Sol desarrolla su actividad digital a través de la plataforma slotsdelsolonline.com y cuenta además con dos casinos y dos salas de juego en el país. Esta combinación de negocio presencial y online encaja, según Cirsa, con su estrategia de crecimiento omnicanal.

La operación supone la entrada del grupo en el mercado paraguayo, que la compañía considera atractivo por la estabilidad de su economía, sus perspectivas de crecimiento y la existencia de una regulación del juego consolidada desde hace años.

La compañía catalana de bingos y casinos no ha trasladado el importe de la operación y ha explicado que el múltiplo de la operación se encuentra en línea con el de otras adquisiciones realizadas anteriormente por el grupo. La compra se financiará con el efectivo disponible y, según la empresa, no tendrá un impacto significativo en su nivel de apalancamiento.

Refuerzo del negocio online

Con esta adquisición, Cirsa busca reforzar su presencia en el segmento digital y alcanzar una posición de liderazgo en un mercado con potencial de crecimiento.

La empresa prevé que la transacción tenga un impacto positivo en la creación de valor y en la rentabilidad del grupo, además de contribuir a mejorar los márgenes de su negocio de juego online.

El presidente ejecutivo de Cirsa, Joaquim Agut, ha asegurado que la compra refuerza la apuesta estratégica de la compañía por acelerar su crecimiento en el ámbito digital. "Paraguay representa un mercado regulado atractivo y muy estable, con sólidos fundamentos, y Slots del Sol nos proporciona una plataforma líder desde la que podremos seguir ampliando nuestras capacidades online en la región", ha señalado.

Por su parte, el consejero delegado de Cirsa, Antonio Hostench, ha destacado el desempeño de Slots del Sol y su experiencia en la gestión del negocio digital.

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Hostench ha subrayado que la alianza con los socios fundadores permitirá combinar la experiencia internacional y las capacidades operativas de Cirsa con el conocimiento del mercado local para impulsar el crecimiento de la compañía.