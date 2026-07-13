El alquiler medio en Catalunya cae un 2,6% trimestral y se sitúa en 861 euros al mes

El precio medio por el que se firmaron los contratos de alquiler en Catalunya durante el primer trimestre de 2026 fue de 861,23 euros mensuales, lo que supone un 2,6% menos que a finales de 2025. Esta cifra incluye tanto el precio medio del alquiler en las zonas de mercado residencial tensionado, donde la renta media se situó en 876,56 euros mensuales, un 2,8% menos que el trimestre anterior, como el de los municipios no tensionados, donde el precio medio se mantuvo prácticamente estable (+0,1%), en 639,60 euros al mes.

Los datos, extraídos directamente del Institut Català del Sòl (Incasòl), han sido difundidos este lunes por el Govern, que, a través de la Conselleria de Territori, sostiene que " la regulación del alquiler continúa consolidándose como una herramienta eficaz para estabilizar los precios en los municipios declarados zonas residenciales de mercado tensionado". Asimismo, el Ejecutivo catalán asegura que, si se compara la evolución de los precios con la inflación acumulada desde el primer trimestre de 2024 —el último periodo sin contención de rentas—, el contraste es aún más evidente. Según la Generalitat, "dos años después de la declaración, los precios se mantienen prácticamente congelados en los municipios tensionados, en contraste con la trayectoria que seguían antes de la regulación. En cambio, en los municipios no declarados mercado tensionado, donde las rentas son más asequibles, los precios han crecido un 9,5% en el mismo periodo, por encima de la inflación".

Cabe indicar que la bajada refleja únicamente la comparación trimestral. Si se analizan los datos interanuales, por demarcaciones, los precios aumentaron en las cuatro demarcaciones, situándose en Barcelona el precio medio del alquiler más elevado, con 960,56 euros mensuales y una subida del 5,27% respecto al primer trimestre de 2025. Le siguen Girona, con 676,79 euros y un incremento del 1,04%; Tarragona, con 587,84 euros y una subida del 0,29%; y Lleida, con 512,96 euros y un aumento del 3,70%.

Respecto al cuarto trimestre del año pasado, el precio medio del alquiler disminuyó un 2,30% en Tarragona, un 2,24% en Barcelona, un 1,78% en Girona y un 0,72% en Lleida. En cuanto a los municipios, Alella registró el precio medio del alquiler más elevado de Catalunya durante el primer trimestre de 2026, con 1.797,56 euros mensuales. Le siguieron Sant Vicenç de Montalt (1.776,56 euros), Cabrils (1.713,80 euros), Begues (1.559,84 euros) y Matadepera (1.525,01 euros). Entre las localidades con los alquileres más bajos figuran La Sénia (362,37 euros), Artesa de Segre (373 euros), Ulldecona (375,59 euros) y Flix (389,39 euros).

Saldo positivo de 3.404 contratos

Los datos del primer trimestre también reflejan un incremento de la actividad del mercado del alquiler. Entre enero y marzo se firmaron 28.079 nuevos contratos y se extinguieron 24.675, lo que deja un saldo positivo de 3.404 contratos vigentes, la segunda mejor cifra desde la entrada en vigor de la regulación, según el Govern.

Noticias relacionadas

Paralelamente, los alquileres de temporada volvieron a aumentar durante el primer trimestre del año. En Catalunya se formalizaron 2.300 contratos, un 54,8% más que los 1.486 registrados en el cuarto trimestre del año pasado, cuando se produjo el primer descenso desde la entrada en vigor de la regulación de los alquileres. Sin embargo, pese a este repunte trimestral, la cifra sigue siendo un 32,7% inferior a la del primer trimestre de 2025, cuando se registraron 3.417 contratos de temporada. Barcelona concentra la mayor parte de este mercado, con 1.845 fianzas depositadas entre enero y marzo, por delante de Girona (267), Tarragona (127) y Lleida (61).