Promoción del Incasòl
La Generalitat inicia las obras de 51 viviendas en Figueres para alquiler asequible
La promoción supondrá una inversión de 9,5 millones de euros y estará acabada en 2028
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El Institut Català del Sòl (Incasòl) ha informado este domingo que ha iniciado las obras de una promoción de 51 viviendas en la avenida Costa Brava de Figueres (Girona) que, cuando estén acabadas, se destinarán al alquiler asequible.
En un comunicado, ha explicado que se trata de dos bloques de planta baja y tras plantas que han sido diseñadas por los arquitectos Maira González, Enric Rojo y Víctor Bouman y que se ubicarán en unos terrenos del propio Incasòl.
Se calcula que las obras durarán unos dos años y medio y supondrán una inversión de 9,5 millones de euros que se financiará, parcialmente, a través de los fondos europeos Next Generation.
Las viviendas tendrán entre dos y tres dormitorios y entre 55 y 72 m2 útiles; tendrán dos espacios conectados que harán de salón-comedor y un espacio de servicios que vinculará todas las estancias y que tendrá el recibidor, la cocina y el acceso al lavabo. Todas las habitaciones darán un "gran balcón", lo que permitirá conectar el interior y el exterior.
Materiales y nuevos solares
Sobre el proceso de construcción, se ha optado por un sistema de madera modulada e industrializada que tiene que permitir "reducir los plazos de la obra", pero sobre todo "reducir el impacto ecológico, ahorrar agua y energía y reducir la creación de residuos".
El Incasòl defiende que haber elegido la avenida Costa Brava permitirá conectar la trama urbana actual con los barrios del Garrigal, Cendrassos y la Horta Capellera. En esta zona, la Generalitat disponen de seis solares más donde se pueden construir hasta "200 viviendas de protección oficial" adicionales.
Actualmente, estos solares están inscritos en la reserva pública de terrenos y cuatro de ellos están incluidos en el primer concurso para buscar promotores, que se adjudicará próximamente.
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