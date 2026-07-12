"Sospecho que mi hermano ha cambiado el testamento de mis padres": la advertencia de la experta en herencias Laura Lobo

La relación entre hermanos puede complicarse cuando entra en juego el testamento de los padres. Aunque muchas familias evitan hablar de herencias hasta que llega el momento, las dudas, los recelos y los conflictos pueden aparecer mucho antes, especialmente cuando uno de los hijos cree que otro ha podido influir en sus progenitores para modificar sus últimas voluntades.

Una de las preguntas más habituales en estos casos es clara: ¿puedo saber si mis padres han cambiado el testamento mientras siguen vivos? La abogada Laura Lobo ha abordado esta cuestión a raíz de una duda muy frecuente: "sospecho que mi hermano ha llevado a mis padres a cambiar el testamento".

Según explica la letrada, este tipo de situaciones suele darse "cuando no hay buena relación en la familia". Es decir, en contextos en los que ya existen tensiones previas entre hermanos, diferencias en el cuidado de los padres o sospechas sobre la influencia que uno de los hijos puede ejercer sobre ellos.

La clave está en que, aunque existan sospechas, no se puede saber legalmente si una persona ha cambiado su testamento mientras sigue viva. Laura Lobo lo resume de forma directa: "no vas a poder saber si lo ha cambiado o no hasta que tus padres fallezcan, puesto que no hay forma legal de saber el contenido del testamento de una persona que sigue viva".

Esto significa que los hijos no tienen derecho a consultar el testamento de sus padres antes del fallecimiento. El testamento es un acto personal, privado y revocable. Cada persona puede modificarlo tantas veces como quiera a lo largo de su vida, siempre que conserve la capacidad legal necesaria para hacerlo.

Por eso, aunque un hermano sospeche que otro ha intervenido, presionado o acompañado a los padres a la notaría, esa sospecha no permite acceder al documento ni conocer si realmente se ha producido un cambio. Solo tras el fallecimiento se podrá solicitar el certificado de últimas voluntades y saber ante qué notario se otorgó el último testamento válido.

¿Cuándo puede impugnarse el testamento?

La situación cambia si el testamento fue modificado en un momento en el que los padres no tenían capacidad suficiente para comprender lo que estaban firmando. Laura Lobo advierte de que, "si cambiaron el testamento teniendo alguna dolencia o enfermedad que impidiera su capacidad, sí que será posible impugnarlo".

Este punto es importante porque no basta con que exista una mala relación familiar o con que un hermano crea que el reparto es injusto. Para impugnar un testamento deben existir motivos legales y pruebas que permitan cuestionar su validez. Por ejemplo, enfermedades cognitivas, deterioro grave de la salud mental o situaciones en las que la persona no pudiera entender el alcance de sus decisiones.

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En estos casos, pueden ser relevantes los informes médicos, el historial clínico, los testimonios de personas cercanas o cualquier documento que ayude a demostrar cuál era el estado real del testador en el momento de firmar.