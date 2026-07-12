La notaria alicantina María Cristina Clemente lo confirma: incluir a un hijo como titular en una cuenta bancaria no es, por sí solo, una donación

Compartir una cuenta bancaria entre padres e hijos, entre cónyuges o entre familiares es una práctica muy habitual en España. Muchas personas mayores incluyen a un hijo como cotitular para que pueda ayudarles con recibos, pagos, transferencias o gestiones del día a día. También es frecuente que una pareja tenga una cuenta común para gastos familiares, hipoteca, suministros o ahorro compartido. A simple vista puede parecer un trámite bancario sin mayor importancia, pero cuando hay dinero de por medio surgen dudas fiscales: ¿Hacienda puede considerar que se ha producido una donación?

La cuestión preocupa especialmente porque las donaciones están sometidas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, cuya regulación depende en gran parte de cada comunidad autónoma. En algunos territorios existen bonificaciones importantes entre familiares directos, pero en otros casos la factura puede ser más elevada. Además, una operación mal documentada puede generar problemas años después, sobre todo si Hacienda interpreta que hubo una transmisión de dinero encubierta o si aparece un conflicto entre herederos. Por eso, diferenciar entre cotitularidad bancaria y propiedad real del dinero resulta fundamental.

Cuentas compartidas

Sobre este asunto se ha pronunciado la notaria María Cristina Clemente, que recuerda una idea clave: incluir a un hijo como titular en una cuenta bancaria no es, por sí solo, una donación. Según explica, la Dirección General de Tributos ha vuelto a confirmar este criterio en consultas recientes sobre cuentas compartidas con hijos y sobre cuentas comunes entre cónyuges. La clave no está únicamente en el nombre que figura en el contrato bancario, sino en lo que realmente se pretende hacer con ese dinero y en quién es el verdadero propietario de los fondos.

Dicho de otra forma, aparecer como cotitular permite operar con la cuenta frente al banco, pero no convierte automáticamente al nuevo titular en dueño del saldo. Si un padre o una madre añade a su hijo para que pueda hacer gestiones, pagar facturas o ayudar en trámites cotidianos, eso no significa que le esté regalando la mitad del dinero. Lo mismo puede ocurrir entre cónyuges cuando una cuenta se utiliza como herramienta de administración familiar. La titularidad formal sirve para disponer de los fondos ante la entidad, pero Hacienda puede analizar si existe o no una transmisión patrimonial real.

Donación

El matiz importante llega cuando esa cuenta compartida se usa para trasladar efectivamente dinero a otra persona. Si los fondos del padre acaban empleándose para que el hijo pague la entrada de una vivienda, compre un coche, adquiera un inmueble o aumente su patrimonio sin contraprestación, Hacienda podría entender que sí existe una donación. En ese caso, ya no estaríamos ante una simple facilidad operativa, sino ante un desplazamiento real de riqueza: una persona se empobrece y otra se enriquece gratuitamente. Ese es el punto que puede tener consecuencias fiscales.

La misma lógica puede aplicarse a las cuentas entre cónyuges. Que dos personas compartan una cuenta no significa siempre que todo el dinero pertenezca a ambos al 50%. Dependerá del origen de los fondos, del régimen económico matrimonial, de cómo se hayan ingresado las cantidades y del destino que se les dé. Si el dinero procede exclusivamente de uno de los cónyuges y se utiliza solo para gastos comunes, el análisis puede ser distinto al de una transferencia patrimonial clara al otro. Por eso, en operaciones importantes conviene dejar rastro documental, justificar el origen del dinero y consultar antes de mover grandes cantidades.

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El mensaje de María Cristina Clemente es especialmente útil porque desmonta una confusión frecuente: compartir una cuenta no equivale automáticamente a donar, pero el uso real del dinero puede cambiar por completo el análisis fiscal. La recomendación para las familias es actuar con prudencia. Añadir a un hijo como cotitular puede ser una solución práctica para gestionar pagos o ayudar a una persona mayor, pero no debe utilizarse de forma informal para entregar dinero sin declarar. Si el objetivo real es regalar una cantidad relevante, financiar una compra o adelantar patrimonio en vida, lo correcto es formalizar la donación y revisar su tributación. En materia fiscal, lo importante no es solo quién aparece en la cuenta, sino quién puso el dinero, quién lo usa y para qué.