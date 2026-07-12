El aviso de un abogado a quienes quieren poner aire acondicionado en un piso de alquiler: “Da igual que lo pague el inquilino”.

Con la llegada del verano, muchos inquilinos se plantean instalar un aparato de aire acondicionado en la vivienda que tienen alquilada. Sin embargo, antes de hacer obras o colocar un equipo fijo, es importante conocer qué permite la ley y qué problemas pueden surgir con el propietario.

El abogado experto en alquileres Alberto Sánchez advierte de que instalar un aire acondicionado que requiere obra o modificación de la vivienda no es una decisión que el inquilino pueda tomar por su cuenta.

El aire acondicionado no siempre se puede instalar libremente

El abogado diferencia entre los aparatos portátiles y aquellos que necesitan una instalación. “Estoy hablando de aparatos que necesitan instalación, no de uno completamente móvil que se puede llevar de un lugar a otro sin ningún problema”, explica.

En el caso de un equipo fijo, la instalación puede implicar modificaciones en la vivienda, como perforaciones en paredes, colocación de unidades exteriores o cambios que afectan al inmueble.

El permiso del propietario debe ser por escrito

Alberto Sánchez es contundente sobre este punto. “Da igual que lo pague el inquilino, da igual que la instalación sea muy sencilla”, señala. Según explica, el inquilino no puede realizar obras en la vivienda sin contar con el permiso del propietario. “Está terminantemente prohibido que el inquilino haga obras en la vivienda sin el consentimiento por escrito del propietario”, afirma.

El abogado insiste especialmente en la importancia de que esa autorización quede reflejada por escrito.

Por qué no basta con un permiso verbal

Aunque el propietario dé su aprobación de palabra, el inquilino puede encontrarse con problemas si posteriormente cambia de opinión. “Si el propietario lo dice solo de palabra y luego cambia de idea, el inquilino puede tener un problema”, advierte.

Por eso recomienda contar siempre con una autorización escrita antes de iniciar cualquier instalación que modifique la vivienda.

Qué puede pasar si se instala sin permiso

Si el inquilino coloca un aire acondicionado fijo sin autorización, las consecuencias pueden ser importantes. Según explica el abogado, el propietario podría solicitar la retirada de la instalación y exigir que la vivienda vuelva a su estado original.

Además, en determinadas situaciones, podría incluso plantear la resolución del contrato de alquiler. “Si el inquilino realiza una obra sin el consentimiento del propietario, este puede terminar con el contrato, exigir que se restituya la vivienda al estado anterior y echar al inquilino”, señala.

La comunidad de propietarios también puede tener algo que decir

Más allá del permiso del casero, hay otro aspecto que los inquilinos deben tener en cuenta: las normas de la comunidad de propietarios.

En muchos edificios existen limitaciones sobre dónde se pueden colocar las unidades exteriores de los aparatos de aire acondicionado o qué elementos pueden instalarse en la fachada.

“Con un aparato de aire acondicionado además hay que tener en cuenta lo que diga la comunidad de propietarios respecto a lo que se puede y no se puede poner en el exterior”, recuerda Alberto Sánchez.

La clave: pedir autorización antes de instalarlo

La recomendación del abogado es clara: antes de colocar un aparato de aire acondicionado que requiera instalación, el inquilino debe consultar al propietario y obtener su autorización por escrito.

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