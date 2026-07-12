Las alternativas al peaje se saltan las barreras para evitar colapsos: del sistema a la portuguesa a la euroviñeta

El déficit de mantenimiento de las carreteras en Cataluña ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre los peajes y sobre si son los usuarios los que deben de pagar por su uso de manera directa. La medida que suprimía estas barreras en gran parte del territorio catalán se adoptó el 1 de septiembre de 2021. Ese día dejaron de cobrarse los peajes de la AP-7 desde La Jonquera hasta Salou, la AP-2 entre Zaragoza y El Vendrell, la C-32 entre Barcelona y Lloret de Mar y la C-33 entre Barcelona y Montmeló.

Pero el secretario de Movilidad de la Generalitat, Manel Nadal, ha agitado el avispero y el presidente, Salvador Illa, admitió en la Cámara autonómica que pudo haber sido un "error" su eliminación.

A día de hoy, España mira a Europa a la hora de implantar un nuevo sistema de peajes. Desde las asociaciones de carretera señalan que hay dos propuestas que se barajan: el sistema "a la portuguesa" o el de euroviñetas.

Portugal fue el primer país en implantar este sistema en las autopistas. Los vehículos son identificados mediante cámaras (reconocimiento de matrícula o con la instalación de un dispositivo) y el conductor posteriormente paga por el servicio utilizado. Es una medida que se utiliza también en algunos puntos del norte de Europa como Noruega, Suecia, Irlanda o Reino Unido.

Para ello, se instalan cámaras de alta resolución que leen la matrícula, antenas que detectan un dispositivo electrónico y sensores que identifican la categoría del vehículo (turismo, furgonetas, camiones...)

Estos son los peajes que subirán de precio en 2026 en España / Archivo

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, Carlos Folchi, ha defendido en conversación con EL PERIÓDICO, que es una "es una opción que hay que explicar bien a la ciudadanía". "Todo depende de si va a ser un peaje blando y es puramente de mantenimiento o si es otro tipo de peaje que sí puede afectar a los corredores alternativos".

Otro de los recursos más usados son las llamadas euroviñetas. En lugar de pagar por el kilómetro recorrido, el conductor compra un permiso temporal para poder circular por determinadas carreteras. Especialmente es un sistema común para camiones pesados (más de 12 toneladas).

Este modo de peaje no está tan asentado como el portugués y se da principalmente en el centro y en el norte de Europa. Tiene un principal protagonismo en Luxemburgo, Suecia y Países Bajos. Las tarifas van desde unos siete euros por una semana hasta más de 1.400 euros al año en camiones.

En países como Suecia el uso de ambos modelos está normalizado y en los últimos años la euroviñeta ha conseguido un mayor peso a la hora de desplazarse.

En cuanto a los turismos, la cantidad a pagar es menor. Por ejemplo, la tarifa anual en Austria es de 96,4 euros; en Eslovenia es de 118 euros; en Hungría de 160 y en República Checa, 115.

"Entendemos que si se aprueban un sistema de peajes como el portugués o euroviñetas, el sector de transporte de mercancía por carretera debería de quedar excluido. No puede caer sobre nosotros el mantenimiento de esas infraestructuras cuando el beneficiario es el conjunto de la sociedad", afirma el presidente del Instituto Vial Ibero-americano, Jacobo Díaz .

Desde Fenadismer prefieren el sistema de euroviñetas porque "permite modular una mayor o menor tarificación para el sector del transporte por carretera, mientras que el sistema de pago por kilómetro obliga a instalar en todos los vehículos un dispositivo de control".

Ramón Valdivia, director general de la Asociación de Transporte Internacional por Carretera, rechaza con rotundidad la idea de que existan peajes. Afirma a este medio que "los ciudadanos ya pagamos por las carreteras mediante los impuestos y no se puede decir que no hay dinero para mantener las carreteras".

Aun así, cree que el modelo de la viñeta temporal "es más sencillo" porque la instalación de cámaras y la puesta en marcha de los dispositivos en los vehículos es una maniobra "muy cara" para el Estado y para los ciudadanos.

En España también existe el modelo vasco que, a diferencia del esquema tradicional de peaje-concesión -en el que el pago por parte de los conductores se establece durante un periodo determinado hasta conseguir amortizar el coste de la inversión-, consiste en crear un mecanismo permanente. Es decir, el continuo pago con el fin de mantener el estado de la red y su posible ampliación. No obstante, desde la Generalitat se apuesta por articular un acuerdo con el gobierno español que permita implantar un sistema homogéneo en todo el Estado.