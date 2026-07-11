Ximenez Group, la empresa que ilumina 250 ciudades en todo el mundo, compra la catalana Dein Interdecor para crecer fuera de la navidad

Faltan cinco meses para que la Gran Vía de Madrid se llene de estrellas, la calle Larios de Málaga se convierta en un túnel de luz, Vigo vuelva a presumir del alumbrado navideño más fotografiado de España o que Barcelona, con una propuesta cada vez más autorial, encienda su Passeig de Gràcia de cara a las fiestas.

Sin embargo, en Puente Genil, un pueblo cordobés de poco más de 30.000 habitantes conocido por su membrillo dulce y su particular Semana Santa, ya se está diseñando ese diciembre. Es la sede de Ximenez Group, la empresa que hoy factura casi la mitad de las luces de Navidad de las capitales de provincia españolas —con una cuota de mercado cercana al 80%— y que este verano, mientras el resto del país piensa en vacaciones, cierra fábrica, ultima proyectos y digiere su última compra: la barcelonesa Dein Interdecor.

En sus dos plantas, que suman 90.000 metros cuadrados, produce buena parte de lo que se instalará en noviembre en más de 250 ciudades del mundo, entre ellas Nueva York, Londres, Bruselas, Milán, Dubái o Ciudad de México. Y aunque la campaña navideña sigue siendo el corazón del negocio —la plantilla pasa de 700 empleados fijos a más de 1.000 entre octubre y enero—, Ximenez Group lleva casi tres décadas intentando dejar de depender de un solo trimestre.

Una empresa octogenaria

Todo empezó, explica el consejero delegado, Mariano Ximénez, cuando una Navidad de posguerra su abuelo Francisco, propietario de una pequeña tienda de componentes eléctricos, encargó a un carpintero una estrella de madera y la iluminó con el material que vendía en su comercio. Era 1945. La colocó en el escaparate y medio pueblo bajó a verla. Al año siguiente fueron siete estrellas; al tercero, el Ayuntamiento le encargó iluminar la calle principal.

Mariano Ximénez, CEO Ximenez Group / Cedida

Que ocurriera, precisamente, en Puente Genil no fue casualidad. Resulta que este es el primer pueblo de Andalucía y el segundo de España, tras Barcelona, en contar con alumbrado eléctrico público, en 1889, gracias a la fuerza hidráulica del río Genil. En esa industria eléctrica trabajó el bisabuelo de Mariano Ximénez antes de que la familia diera el salto a la iluminación decorativa.

Producción propia

Son embargo, para entender el salto de este pequeño negocio hasta los 80 millones de euros de facturación que maneja hoy el grupo, hay que situarse en 1998. Fue entonces, con la incorporación de Mariano Ximénez, primer nieto del fundador en entrar en la empresa, cuando el grupo dejó de depender del alquiler de proyectos llave en mano y creó una división propia de fabricación y distribución para vender directamente a instaladores y ayuntamientos.

Después llegó la internacionalización: la primera feria internacional en 2004; la entrada en Estados Unidos y Oriente Medio entre 2009 y 2010; proyectos para Swarovski, Tiffany o Inditex; y, desde 2012, la apertura de filiales en Catalunya, Galicia, Madrid, Alicante, Cádiz, Portugal, México, Reino Unido y Francia.

Así, si bien hoy el negocio internacional pesa alrededor de un 20% de la facturación total, es fuera de España donde la compañía concentra su crecimiento futuro.Y lo hace con un objetivo: no depender solo de la Navidad; lo que explica que buena parte de las novedades de los últimos años estén pensadas, precisamente, para el verano.

Ejemplo de ello son las varias ciudades catalanas que lucen los llamados "techos mágicos", unas estructuras bioclimáticas colgantes, con diseños de inspiración marina o floral, que sustituyen a los toldos tradicionales de las calles comerciales y son capaces de bajar la temperatura ambiente entre 7 y 10 grados sin el efecto invernadero de una lona convencional.

Vista de uno de los "sostres màgics" instalados por Ximenez en la Calle Callaueta (2022) en Andorra la Vella (Andorra). / Cedida

A ello se suma Ecogreen Lux, lanzado en 2022 y fabricado con materiales reciclados —con un proyecto para hacerlo biodegradable— que, según la empresa, reduce hasta un 93% la contaminación lumínica respecto a los sistemas convencionales. El año pasado también presentó un sistema de impresión aditiva con robot que amplía las posibilidades de diseño. "Básicamente, queremos distanciarnos de la iluminación clásica para adentrarnos en proyectos de valor añadido y liderar la iluminación del futuro", resume Ximénez.

Falta de mano de obra

Preguntado Mariano acerca de los retos que lastran su cometido, el CEO reconoce la dificultad para encontrar mano de obra en varios de su servicios; desde conductores que lleven sus camiones y grúas hasta electricistas más o menos especializados. Traslada que su compañía, que se rige salarialmente por el convenio del metal de Córdoba, ha puesto en marcha ciclos de formación gratuitos con contrato asegurado y negocia con la administración fórmulas de FP dual, sin que el problema, admite, esté ni mucho menos resuelto.

A esa presión el encarecimiento de materias primas como acero, aluminio, cobre o plexiglás desde la pandemia, agravado ahora por el aumento del coste del transporte derivado del conflicto en el estrecho de Ormuz. "El 90% de nuestros proyectos dependen de contratos públicos, muchos a cuatro o cinco años, cuyos precios no han sido revisados", subraya Ximénez.

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Por esta razón, la empresa está buscando diversificar su negocio hacia el sector privado. Y, por esta razón, llegó en junio la compra de Dein Interdecor, la firma barcelonesa con más de cuarenta años de trayectoria en decoración de interiores para hoteles, escaparatismo y centros comerciales —entre sus clientes figuran Gran Via 2, La Illa Diagonal, La Maquinista o varios edificios de El Corte Inglés—. "Es un especialista absoluto, pero muy concentrado en Catalunya y en la temporalidad navideña. Esperamos expandirlo por España, Portugal y el resto de países donde operamos", explica el CEO, que, con todo, prevé cerrar 2026 con un crecimiento de entre el 10% y el 15%, 90 millones de euros de facturación y presencia en más de 50 países.