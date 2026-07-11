Emprendedores
Toby Saied, empresario a los 28 años: "Tenemos 15 clientes recurrentes y una facturación actual de unos 20.000 al mes. La empresa ya la sacamos de la quiebra"
El joven empresario de 28 años ha reflotado una agencia de publicidad y prevé duplicar la facturación de una empresa de remolques comprada recientemente
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El marketing y la publicidad se han convertido en elementos clave para el éxito de muchas empresas en España, sobre todo en los casos de personas que quieren emprender. Toby Saied es un gran ejemplo de ello.
Este joven de 28 años ha conseguido reflotar una empresa, empleando el marketing de forma adecuada. "Tenemos 15 clientes recurrentes y una facturación actual de unos 20.000 al mes. La empresa ya la sacamos de la quiebra", asegura el empresario.
Un modelo empresarial basado en el éxito
Para Saied, conseguir tus objetivos se vuelve fundamental para mantener el ánimo en la empresa. "Cuando empiezas a tener resultados es cuando más motivado estás", admite.
En lo que se refiere a la rutina diaria de Toby, esta no es muy diferente a la de cualquier empresario. Su jornada se realiza de lunes a jueves, empezando directamente desde casa, ya sea con revisiones de correo, llamadas telefónicas o gestiones variadas.
"Hace poco tomé una decisión que puede cambiar completamente un negocio: he comprado una empresa de remolques junto a mis socios y tenemos un objetivo muy claro, duplicar su facturación utilizando el marketing digital", comenta el joven empresario.
Mejorar los ingresos a través del marketing
Entre sus principales proyectos, actualmente está diseñando un par de campañas publicitarias en redes sociales para dos nuevas marcas. En este caso, por los servicios de publicidad se cobra una cantidad fija de 2.000 euros mensuales, además de otra parte variable en función de los beneficios generados por cada empresa.
Además de la agencia de publicidad, Toby y sus socios han adquirido una empresa que trae remolques desde Holanda. El plan de actuación se centraría en aspectos clave como mejorar la página web, conseguir una buena imagen de marca, además de publicar vídeos en redes sociales.
Con todo ello, el empresario pretende aumentar los ingresos recibidos, e incluso duplicarlos. A su vez, la intención del empresario sería compartir en redes sociales cómo se gestiona un negocio, mostrando el día a día y las dificultades que se pueden presentar.
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