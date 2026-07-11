Alfonso Muñoz, especialista en pensiones, sobre cómo aumentar el importe de la jubilación: "Con 15 años cotizados únicamente se tiene derecho al 50% de la base reguladora"

La cuantía de la pensión de jubilación es una de las cuestiones que más dudas genera entre los trabajadores que se acercan al final de su vida laboral. ¿Se cobra más por haber trabajado durante 40 años? ¿Cómo se puede aumentar el importe de la jubilación?

Estas son algunas de las preguntas que ha abordado Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social y divulgador especializado en pensiones, en uno de sus últimos vídeos publicados en Youtube.

Desmintiendo una falsa creencia

Muñoz explica que existe un error muy extendido entre quienes creen que, "por el hecho de haber tenido 15 años cotizados [el periodo mínimo de cotización exigido para acceder a una pensión contributiva], ya tienen derecho a toda su pensión, y no es así".

Según detalla el experto, el cálculo de la pensión de jubilación depende de dos elementos fundamentales. Por un lado, la denominada base reguladora, que es la cantidad que sirve de referencia para determinar la futura prestación. Y, por otro, el porcentaje que se aplica sobre esa base reguladora, que varía en función de los años cotizados a lo largo de la vida laboral.

No basta con la base reguladora

La base reguladora no equivale directamente a la pensión que recibiría el jubilado, sino que se calcula a partir de las bases de cotización acumuladas durante los años que establece la normativa vigente y refleja, de forma general, por cuánto ha cotizado un trabajador durante la parte final de su carrera profesional.

En términos simples: cuanto mayor sea la cotización realizada durante esos años, más elevada será la base reguladora.

900 euros de pensión

Una vez obtenida esa cifra, entra en juego el segundo factor. Muñoz recuerda que la legislación exige haber cotizado al menos 15 años para acceder a una pensión contributiva de jubilación. Además, al menos dos de esos años deben encontrarse dentro de los 15 años inmediatamente anteriores a la solicitud de la prestación.

Sin embargo, alcanzar esos 15 años mínimos no permite cobrar la totalidad de la pensión: "Con 15 años cotizados únicamente se tiene derecho al 50% de la base reguladora", explica el funcionario. Esto significa que una persona cuya base reguladora fuera de 1.800 euros mensuales, percibiría una pensión aproximada de 900 euros al mes.

Desde los 25 hasta los 37 años

A partir de ese umbral mínimo, el porcentaje va aumentando progresivamente conforme se acumulan más años de cotización. Según los ejemplos expuestos por el experto, un trabajador con 25 años cotizados tendría derecho aproximadamente al 72,8% de la base reguladora (unos 1.300 euros basándonos en los 1.800 euros mensuales), mientras que quien haya cotizado durante 30 años alcanzaría cerca del 84,2% (unos 1.515 euros).

A partir del 2027, el porcentaje máximo se alcanzará con 37 años cotizados. Desde ese momento, el trabajador tendrá derecho al 100% de la base reguladora, es decir, podrá percibir la totalidad de la cuantía resultante del cálculo de sus cotizaciones.

Acumular años de cotización no aumenta la pensión

Entonces, ¿supone alguna ventaja haber cotizado 40 0 45 años o, incluso, más? Desde el punto de vista del porcentaje aplicado a la pensión, la respuesta es negativa: "Una vez hemos alcanzado el 100% de la base reguladora, seguir acumulando años de cotización ya no aumenta nuestro porcentaje de cara a la pensión de jubilación", afirma Muñoz.

El experto subraya que un trabajador que se jubile con 37 años cotizados y otro que lo haga con 45 tendrán derecho al mismo porcentaje sobre su base reguladora: el 100%.

La clave para aumentar la cuantía de la pensión

Por ello, Muñoz insiste en que la clave para aumentar la cuantía de la futura pensión pasa por acumular suficientes años de cotización hasta alcanzar el porcentaje máximo.

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Al mismo tiempo, también se deben mantener las bases de cotización elevadas durante la vida laboral, ya que son estas las que determinan el importe de la base reguladora sobre la que posteriormente se calcula la prestación.