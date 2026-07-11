La humanista que impulsa la sostenibilidad desde la filosofía y la ética

Ana María López de San Román (Valladolid, 1977), directora de Sostenibilidad de Ilunion, se licenció en Filosofía por la Universidad de Valladolid y más tarde se doctoró en Filosofía Moral, o lo que es lo mismo, Ética. Ella misma define su formación y su trayectoria como «atípicas para el mundo empresarial». «Tengo una formación muy humanista. Creo que la filosofía es una enorme desconocida y tiene una grandísima aplicación en el mundo de la empresa», sostiene.

Para López de San Román, que aterrizó en Ilunion en 2021 para dirigir la parte de la sostenibilidad del Área de Hoteles, la filosofía «estructura el pensamiento», y precisamente por ello su aplicación es tan idónea en la empresa. «Te enseña cómo pensar, cómo afrontar problemas y retos, y cómo hacerse preguntas. Y esa es una de las claves en las empresas», subraya.

En Ilunion, ahonda la entrevistada, «la ética es la base de la sostenibilidad». «La ética es hacer lo correcto en la gestión: responder desde la excelencia a lo que esperan de nosotros. Es la base sobre la que construimos la casa de la sostenibilidad, entendida desde los criterios ambientales, sociales y de buen gobierno», argumenta. Ella misma la entiende también como un área transversal y confiesa que, para lograr un objetivo tan ambicioso como la descarbonización, aunque lo emprenda desde su área, debe contar con todos los departamentos posibles. «Nuestra misión es unir. Somos afortunados de poder hacerlo», resume.

En 2023, entró a formar parte del comité de dirección de la compañía. Ya un año antes, relata, la sostenibilidad se había convertido en «el cuarto pilar estratégico de Ilunion», después de las personas, la transformación y la excelencia. Desde entonces, el equipo se ha cuadruplicado y la compañía ya va por el segundo Plan Director de Sostenibilidad, su equivalente a un plan estratégico. «Nuestra área lo dibuja, pero es para todo el grupo», insiste, poniendo de relieve la importancia que la firma da al cumplimiento de estos estándares.

Hechos y resultados

Ilunion ha presentado recientemente su Informe de sostenibilidad 2025, cuyo objetivo fundamental es demostrar con hechos y resultados medibles la forma en que la empresa es capaz de generar valor social desde un entorno corporativo. Entre otros hitos, el grupo ha logrado reducir sus emisiones el 22% con respecto a 2019, con una previsión de reducción del 31% para 2030 y la neutralidad climática en 2040. «El informe de sostenibilidad es una carta a nuestros grupos de interés, donde les contamos todo aquello que hacemos», explica orgullosa López de San Román. «Recogemos lo que hacen todas las áreas de Ilunion, desde los cuatro pilares que definen nuestros ejes estratégicos. Hay un proceso rigurosísimo de recopilación de información: datos de huella de carbono, reducción de esta, huella hídrica y otros indicadores que son muy importantes para nuestra gestión», enumera.

La sostenibilidad ha sido históricamente abordada desde el prisma de los criterios ESG (por sus siglas en inglés, environmental, social and governance). Para López de San Román, en Ilunion los tres pilares fundamentales están «en equilibrio». «Lo social en Ilunion es relativamente fácil, porque esa sensibilidad existe ya en nuestros equipos», apunta. Sí reconoce que, en lo ambiental, tal vez haya sido necesaria una mayor labor de sensibilización. «No porque cueste más en nuestra compañía -aclara- sino porque hay que explicarlo mejor. Si queremos cuidar a las personas, no podemos dejar de cuidar el entorno y la naturaleza», apostilla.

De mínimos a máximos

En el ámbito empresarial, algunas voces vinculadas a la sostenibilidad alertan de que ciertas organizaciones están empezando a prestar menos atención a la cuestión. La directiva reconoce esa tendencia, pero no lo ve necesariamente como algo negativo. «Cuando algunas empresas se suman al carro porque esto es una moda, después pasa lo que pasa. Si no es de verdad, es complicado que continúen. La normativa ha sido un impulsor importante de la sostenibilidad, pero, cuando reducimos la sostenibilidad al cumplimiento normativo, aparecen los problemas. La sostenibilidad no es cumplimiento normativo. La ley marca mínimos; la sostenibilidad y la ética van a máximos», deja claro.

Siendo Ilunion una empresa con la sostenibilidad en un punto central, ante la pregunta de qué podría aprender el resto del tejido empresarial de su enfoque, López de San Román responde: «Para mí, es clave que haya una estrategia definida, que contemos con directores de sostenibilidad en todas las compañías y que estén en los comités de dirección. La sostenibilidad tiene que estar en la toma de decisiones».

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Al margen de esto, insiste en la importancia de la vinculación entre sostenibilidad y ética. «Nos da igual que vengan modas, porque va más allá del cumplimiento normativo. Está construyendo un modelo que quiere ser un modelo de empresa verdaderamente humano, orientado al desarrollo humano pleno», apostilla.