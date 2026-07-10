Los viticultores retoman las tractoradas para denunciar la caída de precios de la uva: "Muchos se plantean no vendimiar"

A unas semanas para que empiece la vendimia en las zonas más tempranas de Catalunya, como Penedès o Costers del Segre, los productores de viña catalanes se están encontrando con que hay bodegas, algunas de ellas de renombre, que no les quieren comprar las uvas, lo que va a generar "un estoc dramático de producto", aseguran. "Hay algunas que nos han comunicado que van a comprar menos producto a los viticultores y otras que directamente ya han dicho que no van a hacerlo porque con las uvas que cultivan ellas mismas en sus fincas van a tener suficiente", explica David Sendra, responsable del sector en Unió de Pagesos. La organización, que denuncia que todo ello ha hundido los precios, sale este viernes en tractorada, entre Vilafranca del Penedès y Sant Sadurní d'Anoia, para reclamar ayudas a un sector que lleva años sin levantar cabeza.

Y es que una vez superados los años de sequía y de cosechas mermadas, con una previsión de volumen de uva que por fin va a ser positiva, los agricultores se encuentran ahora con que los elaboradores están mostrando poco interés por comprar su producto, entre otras razones por el descenso generalizado en el consumo de vino y cava. "Hay viticultores en zonas como el Priorat que calculan que no van a poder dar salida comercial al 25% de su cosecha, porque no encuentran comprador", indica Sendra, que afirma que "son muchos los que se están planteando no vendimiar este año, porque temen que no van a cubrir los costes si lo hacen".

Aunque celebra las ayudas que ha presentado esta semana la Generalitat para apoyar el sector, el sindicalista reclama que estas se tramiten con urgencia. "No podemos permitirnos que empiecen a abandonarse tierras, porque eso supone que dejará de hacerse el preceptivo control plagas y, por tanto, aumentará el riesgo sanitario para las explotaciones que quieran seguir", agrega. Por eso, prosigue, "es importante que empiece a plantearse un programa de ayudas para el arranque voluntario de viña, de manera que los viticultores que quieran dejar la actividad, tengan una compensación para poner en marcha un nuevo proyecto". Eso, recuerda el agricultor, "es lo que se ha hecho ya en otros países como Francia.

Ayuda extraordinaria de la Generalitat

Tras una reunión con el sector el pasado 1 de julio, la Generalitat ha puesto en marcha un paquete de medidas extraordinarias para dar respuesta a la difícil situación del sector, con la activación de un plan de choque de nueve millones de euros, que se complementará con acciones de promoción para estimular el consumo de vino catalán, según anunció este miércoles en el Parlament el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig. El paquete consta de dos medidas que aspiran a reducir los excedentes de producción, recuperar el equilibrio del mercado y proteger la renta de los viticultores. Por un lado, se ha habilitado una línea de ayudas para la cosecha en verde, dotada con 3,6 millones de euros, y, por otra parte, una línea de ayudas para la destilación de crisis, con una dotación de 5,4 millones de euros, para compensar a las bodegas que se acojan a esta medida. Esto permitirá derivar el alcohol obtenido de las uvas a usos industriales, sanitarios o energéticos.

"Son dos medidas que el sector lleva tiempo reclamando y que, en esta ocasión, están más que justificadas", argumenta Sendra, que aplaude que finalmente Agricultura haya aceptado incluir también a la denominación de origen (DO) Cava en la cosecha en verde, lo que supondrá un alivio para muchos de sus proveedores".