Muere un temporero de 64 años en Seròs (Segrià) mientras recogía fruta a más de 40 grados

Un temporero ha fallecido tras desplomarse mientras recogía fruta en una finca agrícola en el termino municipal de Seròs (Segrià). El empleado, de 64 años, según ha informado la agencia ACN, tuvo lo que presumiblemente sería un golpe de calor. El siniestro tuvo lugar este pasado miércoles, sobre la una del mediodía, cuando las temperaturas por la zona superaban los 40 grados y las agencias meteorológicas emitieron alertas rojas por elevado riesgo. El temporero fue trasladado al Hospital Arnau de Vilanova, en Lleida, y falleció este pasado jueves.

La Inspección de Trabajo dependiente de la Generalitat de Catalunya está investigando las causas y contexto del siniestro para determinar el accidente laboral y la potencial responsabilidad de la empresa contratante, según confirman a EL PERIÓDICO fuentes de la misma. La autoridad laboral está pendiente de la autopsia para avanzar en su expediente. La víctima vivía en la ciudad de Lleida, según ha adelantado el diario 'Segre'.

El siniestro de Seròs guarda muchas similitudes con el caso de otro temporero que falleció el año pasado para estas mismas fechas. Entonces el suceso tuvo lugar en Alcarràs, a pocos kilómetros de Seròs. Esta misma zona, la llamada subcomarca del Baix Segre, concentra cada verano las temperaturas máximas de Catalunya. En aquel caso, Gheorghe Vranciu, falleció a sus 61 años (tres menos que la víctima de este año) y cuando faenaba a las tres del mediodía, también sobre los 40 grados.

El miércoles, durante el día álgido de la ola de calor en Catalunya, se activaron varios avisos rojos por calor. Tanto la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) como el Servei Meteorològic de Catalunya encendieron avisos de nivel rojo ante temperaturas de más de 40 grados en varias comarcas catalanas. En el Segrià, concretamente, se llegaron a registrar temperaturas por encima de los 42 grados durante varios días seguidos y, justamente por ello, se enlazaron varios avisos seguidos de nivel rojo y naranja entre el lunes y el jueves. Los registros indican que el miércoles en Lleida se dieron máximas de hasta 41,9 grados con una tasa de humedad del 34%, lo que en la práctica pudo suponer una sensación térmica cercana a los 44 grados.

Alerta roja

La normativa laboral vigente establece que las empresas deben adaptar su operativa a las alertas climáticas de las agencias oficiales. En caso de semáforo rojo o naranja, las compañías deben activar protocolos específicos para proteger la salud de sus trabajadores. Y, en caso de no poder garantizarla, detener totalmente la actividad.

En esta época del año, la cosecha en esta zona del Baix Segre se concentra en las distintas variedades de melocotón y de nectarina, que llegan de la de cerezas y albaricoques, que ya se han dado por concluidas en los mismos municipios.

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Durante el verano de 2025, la campaña de la fruta en Lleida movilizó a un estimado de entre 30.000 y 45.000 trabajadores temporeros. Esta cifra global incluye tanto a las personas dedicadas a la cosecha en los campos como a las que trabajaron en los almacenes de confección y cámaras frigoríficas. Un porcentaje elevado de ellos, provinieron de Colombia, Marruecos y otros países del África subsahariana (como Senegal), además de ciudadanos de Europa del este.