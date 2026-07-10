Motivo justificado
Juanma Lorente, abogado laboralista: "La empresa te puede despedir si haces esto teletrabajando en verano"
El experto en derecho compartió un nuevo vídeo a través de su cuenta personal de TikTok
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El teletrabajo es una modalidad laboral que ha llegado para quedarse. Aunque se reguló por primera vez en 2012 en el Estatuto de los Trabajadores, no comenzó a extenderse de forma masiva hasta marzo de 2020, como consecuencia de la pandemia de COVID-19.
En la actualidad, se trata de una práctica plenamente implantada en la mayoría de las empresas españolas, donde lo habitual es que los empleados teletrabajen al menos un día a la semana. Los objetivos del teletrabajo son claros: maximizar la conciliación familiar, evitar desplazamientos y reducir el estrés.
Uno de los debates que siempre está en el punto de mira es si se puede teletrabajar desde cualquier lugar, algo que debería notificarse previamente a la empresa. Lo más importante es disponer de una conexión a internet estable y segura, aunque el sitio más habitual para teletrabajar sigue siendo el propio domicilio.
Sin embargo, en verano muchas personas optan por hacerlo desde otros lugares, como, por ejemplo, un chiringuito en la playa.
Por esta razón, el abogado laboralista Juanma Lorente compartió un vídeo en TikTok, donde cuenta con más de 600 mil seguidores, en el que desveló que "no puedes teletrabajar desde donde te dé la gana".
"Por mucho que teletrabajes y por mucho que sea verano, no puedes irte a la playa, sin permiso de tu empresa y sin decirle nada, por supuesto, y ponerte a teletrabajar desde allí", quiso dejar claro en TikTok.
En ese instante, el experto en derecho compartió el ejemplo de un trabajador al que pillan teletrabajando desde la playa, donde él asegura que "estoy completamente concentrado". No obstante, la cara de la jefa es un poema y le responde: "Voy a hablar con Recursos Humanos".
El abogado laboralista desveló que "el trabajador tiene que comunicar a la empresa dónde va a estar teletrabajando" y advirtió de que las consecuencias pueden ser muy graves: "Si no lo comunicas o directamente te vas a la playa sin permiso, sí, te pueden despedir".
Fuente: Sport
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