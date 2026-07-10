España lleva a 47 empresas a Kiev para ganar posiciones en la reconstrucción de Ucrania

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, viajará a Kiev los días 15 y 16 de julio al frente de una delegación de 47 empresas españolas, en una misión con la que el Gobierno pretende reforzar la presencia nacional en los proyectos de reconstrucción y modernización de Ucrania. La agenda combinará la Comisión Mixta Intergubernamental de Cooperación Económica e Industrial, un encuentro entre compañías de ambos países y la constitución del Consejo Empresarial Hispano-Ucraniano. Cuerpo se reunirá con su homólogo, Oleksii Sobolev, ministro de Economía, Medio Ambiente y Agricultura, y con los responsables ucranianos de Finanzas, Energía y Desarrollo de Comunidades y Territorios, cartera encargada de la reconstrucción.

El Ministerio de Economía considera que las decisiones sobre las futuras redes de transporte, el sistema energético y la recuperación industrial ya se están adoptando, pese a que la invasión rusa a gran escala continúa. La misión busca que las empresas españolas establezcan contactos con socios locales, administraciones y compañías públicas antes de que termine la guerra y aumente la competencia internacional por los contratos.

La delegación se concentra en seguridad y defensa y tecnologías de doble uso, infraestructuras ferroviarias y viarias, energías renovables, digitalización, tecnología agrícola e industria agroalimentaria. También acudirán representantes del ICO, Cesce y Cofides, que participarán en reuniones sobre financiación con instituciones multilaterales y europeas.

El viaje da continuidad a la misión que Cuerpo realizó a Kiev en junio de 2024 con 23 compañías. Entonces se buscó identificar oportunidades en transporte, infraestructuras, sanidad, agroindustria y tecnología. La nueva visita pretende avanzar hacia proyectos concretos y afianzar a España como socio económico de Ucrania, un mercado donde la presencia empresarial española ha sido tradicionalmente reducida.

Uno de los primeros proyectos impulsados con apoyo público español se formalizó en marzo. La empresa estatal ferroviaria Ukrzaliznytsia contrató a la compañía de ingeniería española Tria, mediante una operación no reembolsable del Fondo para la Internacionalización de la Empresa por 5,48 millones de euros, para desarrollar un sistema piloto de cambio automático de ancho de vía. La iniciativa busca conectar la red ucraniana de 1.520 milímetros con el ancho internacional europeo de 1.435 y el ibérico de 1.668.

El Gobierno también ha adaptado sus instrumentos de internacionalización. El acuerdo de cooperación técnica y financiera firmado por España y Ucrania en marzo establece procedimientos fiscales, aduaneros y jurídicos para agilizar los proyectos financiados por España. La reforma del reglamento del Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM) flexibiliza las garantías exigibles y permite financiar proyectos no reembolsables de empresas españolas, con un límite acumulado de 100 millones de euros para cada una de estas dos modalidades de apoyo.

Oficina Española para la Reconstrucción de Ucrania

La coordinación corresponde a la Oficina Española para la Reconstrucción de Ucrania, creada en septiembre de 2025 con rango de dirección general y adscrita a la Secretaría de Estado de Comercio. El organismo funciona como ventanilla única, identifica licitaciones y oportunidades de inversión y facilita el acceso de las empresas a financiación oficial.

La magnitud del proceso explica el interés empresarial. La Unión Europea creó la Ukraine Facility con una dotación de hasta 50.000 millones de euros para 2024-2027 y, a finales de abril, había movilizado 36.800 millones. El Banco Mundial, la Comisión Europea, Naciones Unidas y el Gobierno ucraniano estiman que las necesidades de recuperación y reconstrucción alcanzan los 587.700 millones de dólares durante la próxima década, con vivienda, transporte y energía entre los ámbitos más afectados. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en la reciente cumbre de la OTAN de Ankara (Turquía) que España ha destinado ya 3.800 millones de euros a Ucrania a través de material militar y otras ayudas.

La economía ucraniana mantiene capacidad de resistencia, aunque las previsiones están condicionadas por la guerra y los daños sobre las infraestructuras. El FMI calcula un crecimiento del 2% para 2026, mientras el banco central ucraniano lo rebaja al 1,3%. A medio plazo, la inversión, las reformas vinculadas a la adhesión a la UE y una eventual reducción de los riesgos de seguridad podrían acelerar la actividad.

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Economía subraya que la aproximación de Ucrania a las normas europeas debe reducir las barreras de entrada, pero reconoce que la seguridad, la gobernanza, la lucha contra la corrupción y la independencia judicial siguen siendo factores determinantes. El cumplimiento de reformas en esos ámbitos condiciona los desembolsos europeos. La misión de julio aspira a situar a las empresas españolas en la fase en la que se definen los proyectos que marcarán la reconstrucción del país.